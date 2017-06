Ricardo Ojeda (233 del mundo) sigue su camino hacia el ‘Top 100’. Después de su estreno en el pasado Ronland Garros, le toca prepararse para otro debut en otro Grand Slam, en este caso, en la hierba de Wimbledon. Todo un reto. Otro.

Su vida sigue siendo la misma después de pasar la primera ronda de la fase previa del torneo que el pasado domingo ganaba Rafa Nadal por décima vez. En la tierra batida de París venció en primera fase al coreano Duck Lee, del que se deshizo con un contundente 6-2/6-3. No pudo hacer lo propìo en la segunda ronda ante el estadounidense Kudla, que incluso había estado dentor de los 50 mejores del mundo no hace mucho y partía como claro favorito ante un Ojeda que debutaba en Francia. No estaba mal. Abandonaba las pistas del club donde reina la pista Philippe-Chatrier con el buen sabor de boca de pasar de ronda y de haber pasado casi una semana viviendo una experiencia «de la que aprender muchísimo».

Vuelta a la normalidad, a Ricky Ojeda le quedaba por delante su participación en la Copa del Reu disputada la pasada semana en Huelva, de donde ha salido subcampeón tras caer en una reñida final ante el húngaro Attila Balazs, número 211 del ránking ATP, que se ha adjudicó el título de la edición número 92 de la Copa tras un 6-3, 1-6 y 7-5 en la final disputada en las instalaciones del Recreativo de Huelva de Tenis.

El partido, que se disputó el pasado sábado y fue televisado por Canal Sur, duró dos horas y 20 minutos de juego. En el desenlace supo templar mejor los nervios el tenista magiar, cabeza de serie número 1 del torneo, que levantó la copa de plata del torneo más antiguo de España para suceder al portugués Joao Domingues. El portuense Ojeda vendió su cara su piel trsa partir el campeonato como cabeza de serie número 3.

Las conclusiones no pueden ser mejores. «Aunque como es obvio, duele perder siempre; ya en frío, estamos muy contentos con el torneo porque he hecho un buen tenis, al que por supuesto le queda mucho por mejorar», comenta Ojeda, satisfecho con su papel en Huelva aunque consciente de que debe seguir trabajando muy duro para alcanzar la meta que se ha puesto una vez que se marchó a Valencia a entrenar: meterse en el ‘Top 100’.

La vida de Ricky es un no parar. Sin tiempo para degustar su formidable participación en tierras onubenses, ya está en Lisboa, donde esta semana disputa un ‘Challenger’ sobre tierra batida, una superficie en la que se encuentra cómodo, si bien ha ganado los mismos torneos que sobre pista rápida, seis.

En Portugal ya conoce a su rival con el que comenzará el torneo. Se trata del alemán Oscar Otte, un duro enemigo que no lo pondrá nada sencillo al tenista gaditano

Una vez que acabe la aventura lusa, a Ricardo Ojeda Lara le queda por delante, antes de viajar a Londres, un nuevo ‘Challenger’, este en la localidad italiana de Todi. Será también en tierra batida. Y es que Ojeda no hará una preparación especial para Londres. «Voy a ir con la misma mentalidad que fui a París. Llegaré tres días antes del partido, que espero sea el 26 o 27 de este mes. En España apenas hay pistas de césped medio artificial o de moqueta, pero de césped apenas. Pero bueno, en teoría soy un jugador de tierra pero me desenvuelvo bien en pista rápida. Iré a disfrutar».