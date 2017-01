Las piernas lanzan a Nadal

De la cadena de triunfos de Rafael Nadal en este regreso pletórico, muy aplaudidos todos porque en cada tarde hay algo de lo que hablar –el jueves, doble 6-1 a Mischa Zverev con 30 ganadores y repertorio de passings–, destaca por encima de todo la buenísima presencia física del tenista balear, en apariencia más delgado y rápido y ágil como en sus tiempos mozos. Nadal ya va camino de las 31 primaveras y es el primero en asumir que el cuerpo no responde con la misma alegría que cuando empezó, pero lo cierto es que en Brisbane, y antes en Abu Dabi, ha exhibido músculo y piernas, más trabajadas que nunca. El curso 2016 terminó para él de manera prematura en octubre, y de la mala noticia extrajo una conclusión positiva: limitado para competir por el tute olímpico que castigó aún más a su muñeca dañada, tenía tiempo para esmerarse en el aspecto físico, habitualmente reducidos esos deberes por la falta de tiempo entre el final de una temporada y el inicio de otra.

Solventado el entuerto de la muñeca con un periodo razonable de reposo, el campeón de 14 grandes ha tenido un invierno atípico. Por primera vez en mucho tiempo, no había dolores importantes en su figura –siempre hay algo que molesta, afirma, pero se ha acostumbrado como cualquier deportista a convivir con ello– y su equipo de trabajo planificó una pretemporada muy exigente. Se hizo pista, claro, pero también se dejó la raqueta para sudar en el gimnasio con ejercicios específicos. Sentadillas, apoyos y explosividad para llegar bien a la bola e impactar como lo está haciendo en su bautismo en Brisbane, casi tan importante la movilidad como el propio golpe ya que son conceptos que van de la mano. «Físicamente, está bien. Es el primer año que ha podido trabajar específicamente las piernas, pues otros años no podía por el tema de las rodillas y creo que esto es positivo», explicó hace unos días Francis Roig en la Cope. «El poder hacer trabajo de piernas como correr o incluso hacer sentadillas le ha puesto muy rápido».

Test contra Raonic

Se ha visto en estos cinco encuentros del nuevo curso (tres en el torneo no puntuable de Abu Dabi y dos en Brisbane) que Nadal anda fino, como para pasar una y otra vez a Zverev cuando el alemán subía desesperado a la red en busca de un remedio al vendaval. Buenos apoyos, flexión, e impactos limpios para cerrar el puño una y otra vez, doble 6-1 y a cuartos de final. «Es difícil decir algo negativo de este partido», resumió el mallorquín, satisfecho con lo que está haciendo. «He visto en el vídeo después que he realizado unos 30 golpes ganadores y cometí pocos errores no forzados», analizó antes de confirmar una evidencia: «Creo que he regresado muy bien».

La exigencia sube ante Milos Raonic, a quien ya venció hace unos días en los Emiratos Árabes y que presume de su mejor clasificación histórica. El canadiense es el tres del mundo, aunque el balance en el cara a cara es de 6-1 para Nadal, a quien le lanzan las piernas en este prólogo.