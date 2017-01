GarbiÃ±e Muguruza arranca con victoria

La española Garbiñe Muguruza, cuarta cabeza de serie, accedió este lunes a la segunda ronda del torneo de tenis de Brisbane (Australia) al vencer, por 7-5, 6-7 (2) y 7-5, a la australiana Samantha Stosur. En dos horas y 45 minutos resolvió su primer compromiso de 2017 la vigente campeona de Roland Garros, quien se reencontró con Stosur por primera vez desde las semifinales del Grand Slam parisino.

Una victoria de remontadas y sufrimientos que la empuja y puede elevar su confianza para encarrar un año complicado, pero lleno de retos, para volver a lo más alto. «Fue una batalla. Cuando supe que jugaba con ella en primera ronda sabía que tenía un partido realmente duro. Creo que ella jugó muy bien, sacó como una bestia pero mi espíritu de lucha estuvo al máximo nivel hoy. Me dije ‘voy a dar todo lo que tengo hoy en la pista’ y nos llevó 2 horas y 45 de batalla hasta el final», dijo en rueda de prensa.

La jugadora de origen venezolano fue más exigida. Por 7-5 se impuso en la primera manga y con idéntico contador cerró el partido después de haber cedido el desempate que definió el segundo set.

«Estoy contenta con mi nivel en general. Creo que estuve muy consistente mentalmente todo el partido, no me dejé ir. No me frustré. Fue un partido muy tenso así que estoy contenta con eso», añadió. Sobre como encaró el tercer set y ese 2-4, Garbiñe explicó: «me mantuve en el partido sin dejar que mi espíritu positivo se viniera abajo, diciéndome que me mantuviese luchando y que llegarían mis oportunidades. Sufrí mucho todo el set por que ella estaba jugando increíble. Es raro hoy no estaba nerviosa. Era raro. He trabajado muy duro todo un mes y estaba preparada para jugar. Y jugar con Sam iba a ser un buen test de cómo estaba mi nivel», sentenció.

Ese resultado sitúa a Garbiñe Muguruza en la segunda ronda, donde la prometedora Daria Kasatkina, asentada a sus 19 años en el puesto número 26 del ránking, será su rival por una plaza en cuartos de final. La rusa, derrotada en el único partido precedente ante la española, batió por un doble 6-3 a la rumana Irina-Camelia Begu en su estreno en el cuadro principal del torneo de Brisbane.

También avanzó a segunda ronda la ucraniana Elina Svitolina, quien venció, por 6-3 y 6-3, a la puertorriqueña Mónica Puig, campeona olímpica en los pasados Juegos de Río de Janeiro.

La rusa Svetlana Kuznetsova y la italiana Roberta Vinci, quinta y octava cabezas de serie, respectivamente, también progresaron gracias a sus triunfos ante la estadounidense Louisa Chirico y la ucraniana Kateryna Bondarenko.