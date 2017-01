Federer tambiÃ©n vuelve

Con un físico privilegiado en cuanto a lesionesel cuerpo le había hecho tanto acto de presencia en la vida de Roger Federer. Pero el desgaste acumulado le hizo pasar por una operación de rodilla por primera vez en su carrera y tener que parar seis meses para volver a sentirla perfecta. Medio año después de aquella derrota ante Milos Raonic en las semifinales de Wimbledon, y su decisión de acortar su temporada, el suizo regresa a las pistas en la Copa Hopman, en un intento de dar un paso al pasado para llegar al futuro.

Hacía quince años que Suiza no participaba en esta competición por equipos. Forma pareja con Belinda Bencic y en su vuelta al tenis, superó al estadounidense Dan Evans por 6-3 y 6-4. Ha perdido rodaje, pero no la comunión con el público y sus posibilidades de convertir cada golpe en un punto ganador. Comenzó en el torneo con un entrenamiento ante 6.000 espectadores y su primer partido, 13.600 aficionados, con un saque directo. «Ha sido bastante emotivo cuando he entrado, para ser honesto. Ha sido mejor de lo que pensé que iría», admitió el ganador de 17 grandes.

“Once you’re back in saving break point mode you feel like, oh, I’m used to this”



