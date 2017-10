Santa María Polo Club, ubicado en Sotogrande, en San Roque (Cádiz), ha sido galardonado con el premio internacional 'Best of best' de 2017 que entrega la prestigiosa revista 'Robb report' y reconoce a las empresas que ofrecen un servicio de máxima calidad a sus clientes.

Santa María Polo Club competía en la categoría de hípica con otros importantes clubes españoles, entre ellos el Ayala Polo, el Real Club Puerta de Hierro, la Real Sociedad Hípica Española Club de Campo o el Real Club de Polo de Barcelona. El presidente del Santa María Polo Club, Pablo Mora-Figueroa, ha sido el encargado de recoger la distinción en el transcurso de una concurrida ceremonia celebrada en el hotel Miguel Ángel de Madrid.

Pablo Mora-Figueroa ha agradecido el reconocimiento de la revista 'Robb report' y ha declarado en su discurso que representa «a un equipo humano de primera categoría», encabezado por el director general, José María Fernández, también presente en el acto.

Santa María: valor y empleo de excelencia

El presidente del club ha añadido que el objetivo de esta entidad es «crear valor y empleo de excelencia en el municipio de San Roque y en el Campo de Gibraltar, en el sector del turismo de alta calidad y del mundo del caballo». El máximo responsable del club ha adelantado que, además del polo, «se está empezando ahora con la hípica», y ha dado las gracias a las diferentes administraciones central, autonómica y municipal, por el apoyo al Santa María Polo Club.

En esta misma edición del premio 'Best of best' han resultado galardonadas otras empresas y productos de gran relevancia, como la marca Audi, la estación de esquí de Sierra Nevada, el Real Club Valderrama de golf, el Parador Nacional de Cangas de Onís, Puerto Portals, la compañía de vuelos Turkish Airlines o el periodista Iñaki Gabilondo como personaje más influyente del año. El jurado que selecciona estos premios está integrado por el consejo de redacción de la revista, con la asesoría de expertos en comunicación 'lifestyle'.

Pablo Mora-Figueroa recoge el premio. - LA VOZ

El Santa María es uno de los clubes de polo más importantes del mundo, el principal en España y uno de los lugares más emblemáticos de la Costa del Sol. Alberga competiciones a lo largo de todo el año, siendo el más importante el Torneo Internacional de Polo, que se celebra en verano, y que este año ha celebrado su 46 edición. Este evento reúne a algunos de los mejores jugadores del 'top ten' mundial. 'World polo tour' considera el Torneo Internacional de Polo del Santa María Polo Club como uno de los cuatro más relevantes del planeta, junto con Estados Unidos, Reino Unido y Argentina.

Santa María Polo Club dispone de unas magníficas instalaciones dedicadas a hostelería, eventos privados y corporativos durante todo el año. En el ámbito de la responsabilidad social corporativa, la entidad cuenta con su propia fundación, que desarrolla programas de hipoterapia para personas con discapacidad. El pasado mes de febrero, el club fue distinguido con el Premio de la Mancomunidad del Campo de Gibraltar 2017 al desarrollo turístico sostenible