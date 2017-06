¿Qué es el fitness? ¿Puede practicarlo cualquier persona? Muchas son las preguntas que se vienen a la mente con este asunto que, más allá de ser una simple práctica deportiva, se puede convertir en un estilo de vida. Así lo explica la gaditana Vanesa Rodríguez de Trujillo Arauz ‘Nessita Arauz’ en su libro ‘Fitness emocional’, una publicación destinada a todas esas mujeres que desean aportar un extra de motivación en su día a día.

«Es un libro donde el objetivo es que consigas sacar una nueva y mejor versión de ti misma, aportando todo lo que necesitas saber para adoptar un estilo de vida saludable, una filosofía de vida fitness. Y, asimismo, donde aprenderás a alimentarte de manera saludable, a superar la ansiedad por la comida o a crearte un espacio para ti», asegura esta gaditana al que la vida le cambió de la noche a la mañana.

«Empecé a hacer deporte hace cinco años. Antes me apuntaba al gimnasio y a las tres semanas me aburría, pero después de dos embarazos seguidos decidí comprometerme día a día para ponerme en forma y recuperar la figura. Era una manera de escapar y encontrar tiempo para mí. Se puede decir que me reencontré en el espejo del gimnasio», señala.

Crecimiento personal

Por eso no quiere dejar pasar la ocasión y apunta: «‘Fitness emocional’ te ayudará como una potente herramienta de crecimiento personal, donde potenciaras recursos y valores internos tan importantes como son tu fuerza de voluntad, disciplina, organización, confianza en ti misma y adoptaras una actitud de superación y motivación en tu vida que podrás extrapolar a cualquier parcela de tu vida». Y añade: «Es un manual de coaching personal con ejercicios y herramientas en las que se aprende a alimentar tu conducta, aprendes a conocerte a tí mismo y das lo mejor de ti. Se lo intento acercar a cualquier mujer».

Un libro que llega seis años después del primero, ‘Vivir sin ansiedad’, cuando Nessita Arauz aún no practicaba fitness. Ahora esta gaditana enseña un camino que no es imposible. «No se trata de adaptar tu vida al fitness, sino el fitness a tu vida», destaca, al tiempo que apostilla: «No soy una extraterrestre, simplemente me gusta cuidarme y estar feliz conmigo misma. Y ahí la familia y los amigos son claves en esta aventura para que seas feliz y estés bien contigo a nivel personal. A priori puede parecer una conducta egoísta, pero es muy generosa porque haces que todos difruten contigo al mejorar tú».

Importantes logros

Nessita Arauz no sólo es la autora de ‘Fitness emocional’, esta gaditana ha alcanzado la gloria en el mundo del fitness con su bronce en la Copa Nacional y el subcampeonato absoluto de Andalucía. Y eso que, tal y como ella señala: «Hace tres años no tenía ni idea de estas competiciones, sólo iba al gimnasio hasta que conocí a una persona que competía y empecé mi reto personal. Me probé y vi que era capaz de conseguirlo. En ese tiempo he cambiado mi filosofía de vida».

«Para competir es necesario estar tres meses con preparación muy estricta, pero los nueve meses restantes siguiendo mi filosofía de vida. Tengo claro que tengo fecha de caducidad deportiva», asegura esta atleta bikini fitness.