La legiÃ³n espaÃ±ola reta a Rossi en la Catedral del Motor

El Circuito de Jerez acoge los entrenamientos del Gran Premio de España y lo hace con todas las figuras sobre el asfalto. Entre ellos estará Valentino Rossi, vencedor en la última edición y actual líder de MotoGP.

«Es el momento más bonito del Mundial y en cuanto a las pistas, vienen mis preferidas, una tras la otra. Jerez siempre es fantástico, tiene algo especial», señaló. Y, a continuación, relató: «El año pasado fue un fin de semana casi perfecto: gané, salí desde la ‘pole’ e hice la vuelta más rápida. Pero cada año es diferente y será difícil».

Asimismo, valoró su actual condición de líder de la competición: «Es importante el hecho de que hice tres buenas carreras en pistas difíciles, sobre todo en Austin. Además, la moto me gusta cada vez más y me estoy adaptando. Ahora bien, es difícil porque Márquez, Viñales y Pedrosa van fuerte».

Y si habló sobre el presente, también lo hizo sobre el futuro. En este sentido, Rossi apuntó: «Lo importante es que Yamaha esté de acuerdo y me dé una moto. Yo quiero correr hasta que sea competitivo. Me gusta y me divierte. Tengo dos años de contrato y ya es un periodo larguísimo, así que el año que viene, durante la temporada, decidiré, junto con Yamaha, qué hacer».

Antes de todo eso, el italiano se centra en Jerez, su próximo reto. «A una cierta edad, empiezas a ver las cosas con una cierta distancia. Lo ves todo con distinta filosofía. Cuando eres más joven, tienes más ganas de arriesgar. Es normal que sea así. Siento que llego con más calma», aseguró.

Lucha por el podio

Frente a Rossi, una legión de españoles dispuestos a darlo todo. Entre ellos, Marc Márquez. El piloto catalán también dejó entrever sus sensaciones antes de la gran cita en tierras jerezanas.

«Por alguna razón no me encuentro a gusto, pero voy rápido. Bienvenido sea este problema. Eso sí, hay muchos puntos en los que podemos mejorar», señaló sobre su actual momento. Al tiempo que destacó: «Es un fin de semana importante para ver cómo va la moto en Jerez. Tenemos una carrera por delante, un circuito y ambiente fabulosos. A ver si delante de la afición podemos sacar un poquito más y estar luchando por el podio».

Sobre Valentino Rossi, Marc Márquez apuntó: «El año pasado no nos cogió por sorpresa. Durante todo el fin de semana, él rodó rápido y no me pillaría por sorpresa este año fuese igual porque está líder. Esto quiere decir que tiene el nivel para hacer una ‘pole’ y ganar una carrera. Ya ha dicho que es uno de sus circuitos favoritos y siempre ha ido rápido aquí». Y aprovechó la ocasión para añadir: «Intentaremos estar a su nivel o mejor para intentar recortar puntos. Si no puede ser, como el año pasado, hay que intentar acabar en el podio».

Por último apostilló: «Jerez es un circuito en el que la Yamaha va muy bien, aunque en 2014 gané. ¿Por qué no puede volver a ser este año? No se puede descartar nada un jueves –por ayer–».

Juventud y veteranía

El joven piloto de Yamaha Maverick Viñales llega con la vitola de aspirante a la victoria tras lograr los triunfos en los dos primeros grandes premios de la temporada. «Esta es la cuarta carrera de la temporada y aún tengo que coger mucha experiencia y aprender muchas cosas sobre cómo pilotar para estar en los primeros puestos en MotoGP. Sé que Jerez es una buena pista para Yamaha, así que vamos a dar el cien por cien para conseguir los máximos puntos posibles», relató el piloto español.

Dani Pedrosa, compañero de Marc Márquez en Repsol Honda, comentó: «Jerez es un buen sitio, una buena pista con una atmósfera increíble. Estoy feliz estar de estar aquí. Creo que es importante empezar bien los entrenamientos para poder tener un buen fin de semana y esperamos hacerlo bien en esta carrera».

También reseñó: «La temporada pasada fue muy difícil competir aquí por los neumáticos, ya que tuvimos muchos problemas de tracción trasera y la verdad es que no fue muy fácil pasar el fin de semana. Este año espero que vaya mejor, tenemos un neumático diferente, tengo más confianza en que irá mejor».

El que no la tiene todas consigo es Jorge Lorenzo. El piloto de Ducati, otrora uno de los grandes favoritos en esta pista, puntualizó: «La temporada no ha comenzado muy bien. No era tan fácil como parecía. La moto es complicada y no es la moto perfecta para mi estilo, aunque haré todo lo posible para hacerla competitiva», Y apostilló: «Jerez no es la pista que mejor se adapta a nuestra moto y sabemos que aquí tendremos dificultades durante la carrera».

Sin lugar a dudas, un cartel excelente de grandes pilotos que buscan dar la talla en la ‘Catedral del Motor’. Al fin y al cabo, Jerez siempre tiene su ‘gancho’. Jerez es diferente por muchas razones.