VELA Juan Manuel Moreno firma un subcampeonato masculino con sabor a victoria La bahía de Cádiz se muestra rabiosa en el final de la XIII Semana Olímpica Andaluza XVIII Trofeo de Carnaval

Los andaluces Blanca Manchón y Fernando Lamadrid y el balear Sergi Scandell se unen a la nómina de ganadores de la XIII Semana Olímpica Andaluza, XVIII Trofeo de Carnaval después de una última jornada casi imposible. El parte no se equivocaba y daba por buena la decisión de terminar un día antes en todos los casos y dejar sólo las tablas para hacer frente a lo que se anunciaba, algo que finalmente sólo podía hacer la flota masculina, ya que la bahía de Cádiz presentó condiciones demasiado extremas para las chicas. Los chicos se acordarán de esta despedida al son de vientos de entre 22 y 26 nudos de intensidad en una bahía nerviosa y a ratos rabiosa con olas de cuatro metros y medio.

Entre las chicas, la clasificación se cierra con seis pruebas y la victoria absoluta de Blanca Manchón. La deportista del CN Puerto Sherry reedita el título nacional que consiguiera en esta misma regata hace un año y lo que es más importante, demuestra estar en perfecto estado de forma en el inicio de un nuevo ciclo olímpico al vencer en una prueba de extraordinario nivel en la que ha tenido entre sus rivales a tres medallas olímpicas y tres campeonas del mundo. Dos de ellas le acompañan en el podio final; las polacas Zofia Klepacka (medalla olímpica) y Malgorzata Bialecka (campeona del mundo), segunda y tercera, respectivamente, mientras su compañera de equipo y también medalla olímpica, Marina Alabau (CN Sevilla), sella su actuación con el séptimo puesto absoluto con el subcampeonato nacional.

Junto a ellas completa el podio nacional la joven Pilar Lamadrid (CN Sherry) que sigue reclamando miradas a pesar de competir con las dos reinas de la tabla. Meritorio 19º puesto absoluto para Lamadrid, y completando el cuadro de honor local, las integrantes del equipo del Náutico Sevilla Blanca Carracedo (26ª), Cristina Tomas (35ª), Blanca Medina (36ª), Carola Martínez (37ª) y Sara Linares 38ª.

Impresionante Juan Manuel Moreno entre la única flota que competía hasta el final. El deportista de Vistahermosa sacaba hoy toda su raza para liderar la prueba entre los españoles hasta la última popa en la que se iba al agua al coger un plástico, perdiendo posiciones hasta el puesto 18º de la general. Una lástima ya que con un 23º de su principal rival en el campeonato de España, el balear Sergi Scandell, Moreno se queda a tan sólo 4 punto del título y se tiene que conformar con el subcampeonato de España.

Sea como fuere, el andaluz ha podido demostrar lo que pretendía y consigue destacar por encima de tres de los cuatro integrantes del equipo olímpico español, siendo el segundo mejor español con su 8º puesto absoluto, superando al alicantino Iván Pastor, 9º; el canario Ángel Granda, 16º, y el balear Joan Carles Cardona, 45º. En la clasificación senior destaca también el otro andaluz en liza, Borja Carracedo (CN Sevilla), clasificado en el 19º puesto.

No hay sorpresas en Sub 21 donde el campeonato de España es para Fernando Lamadrid (CN Puerto Sherry) desde el puesto 32º de la general conjunta. Lamadrid también era uno de los participantes en esta extrema última jornada en la que anotaba un meritorio 28º puesto entre las 55 tablas que se hacían al mar.

"Estoy increíblemente satisfecha, hacía mucho tiempo que no me subía a lo más alto del podio y hacerlo en casa es una alegría, sobre todo con el nivelazo que había". Declara Blanca Manchón, muy contenta también por su evolución a nivel psicológico: "Antes, ante un resultado no muy bueno me venía abajo y ahora estoy consiguiendo crecerme. Es algo en lo que he trabajado mucho y está dando resultado".

La segunda entrega de premios de la regata volvía a celebrarse en el salón multiusos del Centro Especializado de Tecnificación Deportiva de Vela Bahía de Cádiz, sede de la Federación Andaluza de Vela en El Puerto de Santa María, en Puerto Sherry, y contaba con la presencia de Enrique López Bosch, director general de Puerto Sherry, y el juez internacional Rafael Serrano.

Cuadro de honor de la XIII Semana Olímpica Andaluza, XVIII Trofeo de Carnaval.

Campeonato de España de 49er. Diego Botín/Iago López (ESP-RCM Santander)

Campeonato de España de 470. Silvia Mas/Patricia Cantero (ESP-CN Arenal/RCN Gran Canaria)

Campeonato de España de RS:X M. Sergi Scandell (ESP-CN Arenal)

Campeonato de España RS:X W. Blanca Manchón (ESP-CN Puerto Sherry)

Campeonato de España RS:X Sub 21. Fernando Lamadrid (ESP-CN Puerto Sherry)

Campeonato de Andalucía de 420. Pablo Flethes/Manuel Páez (ESP-CN Puerto Sherry/CN Sevilla)

49erFX. Patricia Suarez/Julia Rita (ESP-RCN Vigo)

Láser 4.7. Curro Pavón (RCN de El Puerto de Santa María)

RS:X 8.5. Aurelio Terry (ESP-CN Sevilla)

Láser Radial. Kirill Tereshkin (RUS)

Láser Radial W. Anne marie Rindom (DEN)

Láser Standard. Filip Ciszkiewicz (POL)

Finn. Alican Kaynar (TUR)

La XIII Regata Semana Olímpica Andaluza, XVIII Trofeo Carnaval Bahía de Cádiz que hoy finaliza en aguas de la bahía gaditana ha contado con la organización de la Federación Andaluza de Vela, el patrocinio de Puerto Sherry y la colaboración del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, la Diputación de Cádiz y la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía, el Centro Andaluz de Medicina del Deporte y las firmas Novojet y Sea Horizon.