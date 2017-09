Gisela Pulido quiere volar mÃ¡s alto

Con sólo diez años se proclamó campeona del mundo de kitesurf, la más joven de la historia. Revalidó el título mundial cinco años consecutivos, y con trece años, se convirtió en la nominada más joven a los premios Laureus, los galardones que se conceden a los mejores deportistas del mundo por los méritos contraídos en el año anterior. A sus 23 años Gisela Pulido, Hija adoptiva de la provincia de Cádiz, del viento y el mar, quiere volar más alto.

Desde que eras niña vives dedicada cien por cien a la competición deportiva ¿Tienes nuevos proyectos tras conseguirlo todo en el kitesurf?

Tengo un nuevo reto. Estoy cambiando de disciplina y empezando a coger olas con el kite y con la tabla de surf . Próximamente iré a Isla Mauricio a competir en el mundial de olas y a Madagascar.

¿Cómo afrontas ese cambio?

Estoy súper motivada, feliz y disfrutando. Entrenando a tope. Como en verano no compito, me permite vivr de otra manera. Me dedico a estudiar la meteorología de de diferentes lugares del mundo y a buscar sitios que reúnan las condiciones adecuadas para entrenar.

«Siempre es bueno tener nuevos proyectos. En mi caso, voy a empezar a surfear olas grandes»

Has hecho freestyle desde los ocho años. ¿Qué ha cambiado para que ahora te lances a otra disciplina?

Siempre es bueno tener proyectos nuevos. En mi caso voy a empezar a surfear olas grandes. Siempre he hecho freestyle y buscaba el agua plana y ahora busco olas grandes. Llevaba muchos años compitiendo en los mismos destinos y de repente cambiar ha sido algo que estoy disfrutando. Me apetece mucho y estoy centrada en moverme y buscar sitios donde poder entrenar esta nueva modalidad. Estoy entrenando a tope, haciendo mucha apnea, preparación física y mental, yoga.

Haces yoga... ¿Sin la cabeza en orden no fuciona el resto?

Para que funcione la cabeza tiene que haber una buena base y esa base consiste en que funcione la técnica, el físico y la alimentación. Si no te funciona la cabeza y funciona lo demás, tendrás otro problema, pero será más fácil de solucionar. Si me preparo bien, entreno y tengo un objetivo donde poner el foco, mi cabeza y el resto funcionan bien.

¿Tu base seguirá estando en Tarifa?

Sí, y me encanta que sea así, lo que sucede es que en verano está masificada y entonces opto por ir a otros sitios.

«Para mantener los patrocinadores hay que trabajar y sacrificarse mucho»

¿Qué significa para ti esa ciudad?

Tarifa es un paraíso. No tiene nada que envidiar de las playas de ningún otro país. Tiene una cultura gastronómica increíble, una naturaleza prodigiosa y luego está la gente, que es muy abierta. Me he comprado un apartamento allí y de allí no me quiero ir. Estoy enamorada de Tarifa, levantarte por la mañana y ver África es increíble.

Eres una deportista joven y referente internacional y eso ayuda a tener patrocinadores. ¿Qué opinas sobre que las mujeres deportistas puedan perder sus patrocinadores por quedarse embarazada como le sucedió a Blanca Manchón?

Es complicado y delicado. Yo trabajo mucho. Para tener patrocinadores hay que trabajar mucho. Me sacrifico mucho, me muevo y viajo continuamente. Entre entrenamiento y entrenamiento, entre viaje y viaje, intento cumplir con los patrocinadores. Tienes que pensar en la parte de la marca. Es una relación que debe ser equilibrada. Tienes que poder entrenar y la marca servirse de tu imagen. No tiene por qué suceder eso. Pero, por ejemplo, soy amiga de la deportista Marina Labau, que tuvo a su bebé, y sigue manteniendo sus patrocinadores.

¿Entonces crees que está justificado?

No, lo que sucede es que es muy complicado conciliar la competición con la maternidad e incluso con las parejas y las amistades. Es muy difícil establecer relaciones profundas porque estás muy poco tiempo en los sitios. Si estás bien con tu pareja, genial, pero si estás mal y estás compitiendo, todo es un desastre. Yo soy joven, quiero disfrutar haciendo lo que más me gusta y seguir compitiendo. Cuando sea más mayor me asentaré, tendré mi pareja y niños.