GOLF Duelo sueco-español en la final de la Copa S. M. La Reina La española Natalia Asenguinolaza se clasifica para la cita decisiva que se desarrolla en Barceló Montecastillo Golf & Sports Resort

J.J.LÓPEZ

La golfista española Natalia Asenguinolaza se ha clasificado para la gran final del Internacional de España Amateur Femenino, Copa S. M. La Reina, donde tendrá como rival a la sueca Frida Kinhult, que defiende su título obtenido en la edición de 2017.

La competición, que se desarrolla en el recorrido gaditano de Barceló Montecastillo Golf & Sports Resort (Jerez de la Frontera, Cádiz), ha estado condicionada fuertemente durante todo su desarrollo por las malas condiciones meteorológicas.

Natalia Aseguinolaza superó sucesivamente tres rondas de eliminatorias en un solo día, un maratón de golf propiciado por la adversa climatología de jornadas anteriores. La jugadora guipuzcoana superó en octavos a Marta López y en cuartos a la alemana Esther Henseleit. Ya en semifinales, Natalia Aseguinolaza midió sus fuerzas con la holandesa Romy Meekers, un duelo tremendamente igualado a lo largo de todo el recorrido.

Ganadora del primer hoyo, Natalia Aseguinolaza no pudo evitar que Romy Meekers igualase la contienda y se pusiese por delante en el marcador con un hoyo de ventaja en el 6. En ese punto crucial, con ya muy poco margen para la reacción, Natalia Aseguinolaza ofreció lo mejor de sí misma para no solo equilibrar el enfrentamiento entre ambas en el séptimo hoyo, sino para acabar ganando tras superar a su rival, in extremis, en el último hoyo.

En la otra semifinal, la sueca Frida Kinhult se impuso a la italiana Alessia Nobilio, reeditando la final de la edición de 2017. Al igual que doce meses antes, la golfista nórdica se mostró implacable en la recta final del duelo a pesar de que la transalpina se puso por delante en el hoyo 4.