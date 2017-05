El deporte como forma de vida

Hacer deporte cada vez está más extendido. No solo se trata de jugar al fútbol o correr, existen muchas prácticas y por ejemplo el surf es uno de estos deportes que ha crecido exponencialmente en los último años. Existe una guía para comprar tabla de surf bastante interesante y de gran utilidad, pues en el mercado existen gran variedad de modelos de tablas de surf y esto debes tenerlo en cuenta a la hora de decidirte por uno u otro modelo.

Aquí te dan consejos para optar por un tipo de modelo o marca, además de saber cuáles son las mejores según especialistas reputados en el deporte que busca siempre la ola perfecta. Siempre es bueno contar con información actualizada en este deporte donde tanto puede variar el rendimiento dependiendo del material en que estén realizadas. Además, dependiendo del tipo de usuario puede convenirte más u una otra.

Otro deporte que ha tomado bastante impulso en los últimos tiempos es el crossfit. Una buena manera de practicar deporte y además divertido, algo que ayuda a tomarlo como buena rutina diaria y que beneficia mente y cuerpo. Uno de los elementos principales son las muñequeras de crossfit, con ellas puedes conseguir un magnífico rendimiento a la hora de entrenar en este deporte.

Las muñequeras cumplen una función bastante importante, pues son las que ayudan a que estén protegidas las muñecas, dando además la movilidad que tan necesaria es para realizar tus WOD perfectamente y con menos riesgos de lesiones. Además hay que reseñar la gran estabilidad que te ofrecen, lo que hace posible que puedas ir aumentando el peso de tus cargas sin que se resientan las muñecas.

Algo especialmente importante es que el tejido sea de buena calidad como ocurre en las Titan Box Wear, lo que te permite disfrutar, además de una buena resistencia y de la necesaria transpiración. Al ser lavables al 100 % garantizan su uso a diario sin el más mínimo problema.

El baloncesto, una pasión

Uno de los principales deportes en nuestro país es el baloncesto, en Madrid tienes una tienda donde poder comprar camisetas NBA, con modelos de todos los equipos y conferencias. La liga profesional de baloncesto norteamericana congrega millones de fans y sus equipos son muy seguidos, incluso en nuestro país parece que más que los de la propia liga.

Seguro que has visto por la calle camisetas de Celtics de Boston, L.A. Lakers, Chicago Bulls, San Antonio Spurs, Golden State Warriors, etc. Lo bueno de esta tienda es que no solo encuentras las típicas camisetas de los equipos grandes, que son realmente más sencillas de encontrar, aquí tienes las de equipos que no suelen dar tantas alegrías, pero que, curiosamente también tienen aficionados no solo en sus ciudades, también en el resto del mundo, Utah Jazz, Cleveland Cavaliers, Portland Trail Blazers, etc.

Acompañando a las camisetas puedes también comprar pantalones, medias, las típicas muñequeras o balones para echar un buen partido de baloncesto o simplemente echar unas canastas.

Un elemento indispensable para la práctica de este deporte son las zapatillas, sin unas buenas zapatillas de baloncesto es más complicado jugar bien. Aunque al principio se jugaba con las típicas Converse Chuck Taylor, a partir de la década de los 80 del siglo pasado, pasaron a dar el salto en lo tecnológico, primero la propia Converse, pero después tuvimos a Nike con sus Air Jordan, que rompieron el mercado y que todavía pueden comprarse, pues aunque el bueno de Michael se retiró hace unos años, su marca sigue estando vigente.

Más allá del diseño de una buena zapatilla, toma importancia aspecto como el agarre o la suspensión, las cuales garantizan no solo un mejor juego, también menor probabilidad de lesiones a la hora de jugar, en un deporte donde los tobillos sufren bastante y si encima tienes buena altura, sabrás a lo que me refiero. Así que ya sabes, jugar al baloncesto es un placer, pero aún lo es más equipado con los mejores productos.