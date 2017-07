Constancia, sacrificio y pundonor a golpe de olas

Por tercer año consecutivo, Juan Villasante se quedó a las puertas de conseguir la matrícula de honor en Longboard. Subcampeón nacional en 2015 y 2016, la misma suerte corrió este año el gaditano en el Campeonato de España de Surfing 2017. «Me quedé a 30 centésimas de Alberto Fernández. El año pasado hubo más diferencia, pero ahora me he quedado a las puertas», relata Villasante, que no le puso el trabajo sencillo al que es campeón de la modalidad por quinto año consecutivo.

«Me faltó una maniobra 'hang ten' para conseguirlo», relata. O lo que es lo mismo, una maniobra de origen surfero en la que se sacan los diez dedos de los pies por la proa de la tabla.

Pese a ello, este gaditano se marcha con buenas sensaciones de la Costa das Ondas, donde tuvo lugar la competición. «Las sensaciones son positivas. Revalido mi tercer subcampeonato y demuestro que me encuentro en buena forma a mis 34 años», asegura. Y señala: «He llegado al momento clave en un gran estado de forma. Ha sido un buen final de temporada de olas, entre abril, mayo y principios de junio, y lo he aprovechado».

Pero más allá de lo conseguido, Juan Villasante no arroja la toalla y ya piensa en nuevos y exigentes retos. «Mi próximo objetivo es volver a hacer el Circuito Europeo LQS, que está basado en cinco pruebas: una en Francia, dos en Portugal, una en España y la restante en Gran Bretaña. Estar entre los cinco mejores garantiza acceder a la final en China», puntualiza».

Y también añade: «Otro de mis objetivos principales es competir en junio del próximo año en el Campeonato Absoluto y buscar la primera posición, aunque es complicado porque Alberto Fernández sólo tiene 26 años y tiene más cuerda». Aun así, Villasante no pierde la fe pese a la supremacía de su adversario andaluz. «En Longboard puedes alargar más la carrera, ya que se pide menos fondo físico que en la tabla corta. No es tan exigente en ese sentido», aclara.

Y es que, su competidor sevillano y su familia están especialmente vinculados a esta práctica deportiva.

De Antoine Delpero a Kay Salas

Como referentes, Villasante se queda con lo mejor de varios. El francés Antoine Delpero y el hawaiano Kay Salas son parte de su motivación para seguir creciendo. De ellos intenta aprender este apasionado del surf que trabaja en El Palmar rodeado de tablas, ropas y accesorios de este deporte. También está presente en una escuela que forma a competidores que van desde los 5 y 6 años hasta los 40. Ahí es nada.

«Mi vida está vinculada al surf y es un privilegio vivir aquí, donde puedo hacer lo que me gusta», destaca.

Eso sí, Villasante no lo duda a la hora de solicitar más apoyos para este deporte. «Nos gustaría contar con más colaboración, que aportaran premios económicos y se formara esa factoría de jóvenes promesas para fomentar todas las disciplinas».

A fin de cuentas, él vive por y para su pasión. Y de ella nunca se despega. «Hacer un buen viaje es mi deseo para buscar nuevas olas. Es la esencia de cualquier surfista, coger la furgoneta y mirar playa por playa», asegura. Por eso, en octubre y noviembre planea una escapada por el Cantábrico y el sur de Francia junto a sus amigos. Unos amigos que, como él, cuentan con una debilidad llamada surf.