Un asturiano reina en Jerez

El asturiano Alfredo García Heredia, remando desde la cuarta posición, se ha convertido hoy en el primer doble ganador de la temporada del Gambito Golf Tour, al imponerse en el segundo hoyo de play-off a Jordan Gibb en el Gran Premio Botánic que ha tenido lugar en el campo jerezano de Sherry Golf. García Heredia., además, hace historia ya que éste es el primer torneo que se resuelve en desempate desde que se recuperó el Circuito nacional la pasada temporada.

«Ha sido una buena semana. He jugado muy sólido los tres días, que es lo más importante a nivel mental. Y muy contento de haber ganado aquí en Jerez que es como mi segunda casa. Puede ganar en el 18 y pude ganar en el primer hoyo extra, pero al final un buen golpe desde fuera, muy buen ejecutado, me dio la victoria en el segundo hoyo de desempate», comentó el ganador, que no para.

Lunes y martes jugará el Campeonato de Asturias de profesionales, y el miércoles estará en el Campeonato de la PGA de España en Riocerezo, Burgos. «Quiero agradecer la gran labor de Gambito y lo que está haciendo con la recuperación de este Circuito. Para nosotros es muy bueno competir, y cuantos más jugadores del Gambito Golf Tour consigan la tarjeta del Tour europeo será bueno para este Circuito nacional».

Esta última ronda fue emocionante de principio a fin. Desde que el líder de la noche del jueves, Jacobo Pastor, saliera al campo con una cómoda ventaja, que fue ampliando en los cinco primeros hoyos de su recorrido con sendos birdies al 3 y al 5; mientras que Alfredo, su más inmediato perseguidor, comenzaba con bogey al 2. Nada hacía presagiar que el torneo iba a dar un dramático vuelco y que se acercaba la tragedia.

Quizá sea un poco melodramático hablar de tragedia, pero los once hoyos siguientes de Jacobo, al menos, sí fueron una pesadilla: bogeys al 6, 7, 11, 15 y 16, más un doblete al 13 le hizo perder posiciones (76 al final), frente a una sólida vuelta de García Heredia (69) que sumido en su particular duelo contra Jordan Gibb que sólo tuvo un fallo, aunque crucial: el doble bogey del par 5 del 11.

Tuvo la victoria el asturiano en sus manos pero cometió el tercer bogey del día en el 18 para empatar a -7 con británico afincado en España. Se llegaba así al primer play-off que se disputa en este recuperado Circuito Nacional en su segunda edición. Dos hoyos necesitó Alfredo para derrotar a Gibb, que al menos tuvo el consuelo de proclamarse ganador del Pro-Am, que paralelamente acompaña a la ronda final de los torneo del Gambito Golf Tour.

Premios para los ganadores del Orden del Mérito

De acuerdo con la Orden de Mérito del Gambito Golf Tour 2017, que incluye también las pruebas del Campeonato de España de Profesionales RFEG en Augusta Golf, y el Campeonato de España PGA en Golf Riocerezo, los tres primeros clasificados (de nacionalidad española), recibirán premios económicos más invitaciones al Challenge Tour Europeo, a saber: el 1º) 7.000 € + 7 invitaciones; el 2º) 5.000 € + 5 invitaciones; y el 3º) 3.000 € + 3 invitaciones.

Tras las cuatro primera pruebas Jacobo Pastor encabeza la Orden de Mérito del Ranking 2017, con 1.100 puntos de ventaja sobre Alfredo García Heredia, seguido en tercer lugar por Sebastián García Rodríguez, siendo cuarto el sueco Andreas Andersson, quinto el inglés Adam Sagar y sexto el joven Lucas Vacarisas.

Acerca de WILLIAMS & HUMBERT, tradición, innovación y excelencia en la elaboración de vinos de Jerez

Los más de 140 años de experiencia de la bodega más exportadora del Marco, cuyas marcas están presentes en más de 80 países, han llevado a Williams & Humbert a mantener esta tradición centenaria y sumarla a la innovación constante en la elaboración de vinos de Jerez. Sus vinos son envejecidos en las más de 50.000 botas reunidas en el que es el mayor casco de Bodega de Europa, unas instalaciones de más de 170.000 metros cuadrados y cuyo espectacular diseño le ha llevado a obtener el Premio Nacional de Arquitectura

Bajo la filosofía de aunar la tradición con la innovación, se encuentran también los destilados de Williams & Humbert. Junto al emblemático Brandy Gran Duque de Alba, Williams & Humbert ha lanzado al mercado otros espirituosos como la Ginebra Botanic, con el toque especial y diferenciador del botánico Mano de Buda; el Ron Dos Maderas, con doble envejecimiento en el Caribe y en Jerez; el vermouth Canasta elaborado con el jerez Canasta o el licor Crema de Alba, cuya base de elaboración es el Brandy Gran Duque de Alba. En la elaboración de estos productos, Williams & Humbert aporta la experiencia en la elaboración de destilados y de vinos de jerez, en el que éste último es en muchas ocasiones la base de sus espirituosos como es el caso también del vodka Abyssal, el único del mundo elaborado con vino de jerez del tipo oloroso.

