Amelia Romero: «Me emociona representar a Cádiz como una de las mejores del mundo»

Cádiz es una máquina de crear jugadores y jugadoras de un deporte que es mayoritario en la ciudad aunque no es el rey por la supremacía de un club como el Cádiz CF. Las pistas se reparten en los barrios gaditanos y eso unido a la lucha de los clubes hace que el fútbol sala tenga en Cádiz su Meca particular.

Dentro de esa cantera despunta ahora la gaditana Amelia Romero que puede encumbrarse como la mejor jugadora de fútbol sala del mundo. «Estoy encantada de la vida, ojalá que este 2017 no se acabe nunca porque ha sido el mejor año de mi carrera», reconoce la futbolista del Atlético Madrid Féminas, que está entre las mejores en los UMBRO Futsal Awards 2017 .

Estar en la lista de nominadas para convertirse en la mejor jugada del mundo no se consigue todos los días, un logro que ha llegado gracias a Papa Noel. «No me esperaba esto en ningún momento pero me lo dijeron durante la cena de Nochebuena y fue una sorpresa. Estaba flipando y no me lo creía», reconoce Romero.

Recuerda que dentro de esa lista «hay jugadoras muy buenas, hay dos brasileñas que ya lo han ganado. Yo soy la única española y para mi es un auténtico orgullo y me emociona representar a mi país y a Cádiz como una de las mejores del mundo».

Una lista en la que se encuentran jugadoras de la talla de Vanessa Cristina Pereira, que se alzó con el trofeo en los años 2010, 2011 y 2012 y que actualmente pertenece a la plantilla del Pescara de Italia, y Amanda Lyssa de Oliveira Crisostomo 'Amandinha', ganadora de las tres últimas ediciones y que milita en el Leoas da Serra de la liga brasileña. De ahí que estar cerca de esas jugadores supone «un premio al trabajo y la constancia de los últimos años», apunta la futbolista gaditana.

Amelia no olvida una progresión que la llevó a formarse en el Cádiz FSF con el actual técnico Kiko Oliva, y de ahí pasó por las filas de CajaSur Córdoba, el Valladolid Fútbol Sala y el Universidad de Alicante antes de recalar en Navalcarnero, además de formar parte de la selección nacional absoluta. Precisamente hace días jugaba ante el equipo gaditano en tierras madrileñas: «Fue una emoción enorme enfrentarme a mi exequipo. Aunque no coincidí con las actuales jugadoras, pero fue inolvidable y seguro que el partido de vuelta en Cádiz será una gozada».

Al respecto, Amelia recuerda que la gente tiene que apoyar los clubes gaditanos que esta temporada juegan en la élite, Primera División. «Le pido a los gaditanos que apoyen al Cádiz FSF y al Guadalcacín. Van a jugar ante los mejores equipos de España y tienen que tener el apoyo de la gente».

Todo en un año que se va y otro que viene. Un 2018 que Amelia Romero tenga el éxito que le falta: «Quede como quede dentro de estos premios ya es un logro, pero tengo un reto para 2018 que es volver a estar en esa lista de las mejores del mundo».

Un deseo que acaba con un mensaje para todas aquellas niñas que comienzan ahora a jugar al fútbol sala en Cádiz. «Les pido que peleen por sus sueños y sus objetivos. Hay valores que se encuentran en el deporte», concluye.