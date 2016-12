David Villa dice no a la Liga espaÃ±ola, pero sÃ­ a la selecciÃ³n

David Villa, delantero del New York City FC, descartó que vaya a fichar por ningún equipo en el mercado de invierno pero aseguró que mantiene la esperanza de regresar a una convocatoria de la selección española.

«Me hace ilusión que todo el mundo se acuerde de mí con cariño pero siempre me ha gustado vivir en la realidad pese a que a veces en el fútbol vives en mundos de fantasía y la realidad es, por el Valencia y por todos los clubes que están saliendo, que tengo un año de contrato», explicó.

«Sé que la selección es difícil, muy difícil, pero estoy en activo y compitiendo a buen nivel»

«El 23 de enero voy a empezar la pretemporada con el New York City, sí, sí o sí, así que no hay ningún cambio y otra situación que se hable que no sea esa no es real», añadió el asturiano.

Villa realizó estas declaraciones en la jornada inaugural del campus de tecnificación que organiza la escuela que lleva su nombre en la localidad valenciana de Puzol.

En cambio, el internacional español admitió que para él, la selección sigue siendo algo «real» aunque se mostró consciente de que es difícil que el seleccionador Julen Lopetegui le convoque.

«Lo digo siempre, cuando esté retirado en mi casa seguiré soñando con ir a la selección. No puedo cambiar el mensaje. Sé que es difícil, muy difícil y soy consciente pero estoy en activo, estoy compitiendo a un buen nivel. Sé que es complicado porque hay muy buenos delanteros en la selección pero uno nunca pierde la ilusión», recalcó.