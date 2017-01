El Ãºltimo escÃ¡ndalo del caso Neymar

El presidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, reconoció en julio de 2014 en su declaración ante el juez por el conocido y ya cerrado 'Caso Neymar 1' que el club blaugrana había hecho un "pago anticipado" al entorno del jugador, cuando éste tenía contrato en vigor con el Santos, hecho prohibido por el regalmento FIFA, para "atar" al delantero y asegurarse que iría al Camp Nou una vez fuera libre, aunque finalmente el cambio fuera a raíz de un traspaso que está siendo todavía investigado en el 'Caso Neymar 2'.

Según el audio difundido por la cadena brasileña Globoesporte, Bartomeu reconoció en el juicio haber firmado un preacuerdo con Neymar. "Iniciamos una conversación con el padre de Neymar para que cuando el jugador finalizara su contrato con el Santos viniera a jugar al FC Barcelona. Ese contrato era un poco para atar al jugador, para que en el momento en que quedara libre del Santos viniera al Barcelona", aseguró. En este sentido, comparó ese pago de 10 millones de euros al entorno del jugador con unas arras. "En el fondo es un contrato como de arras, casi un pago anticipado para asegurarnos de que cuando finalizara el contrato no se fuera a otro club", reiteró.

Lo que vino a decir Bartomeu en su declaración es que firmaron con Neymar un contrato civil ajeno a la legislación FIFA, algo que no comparte el Santos y por eso el club brasileño tiene un litigio en marcha ante el máximo organismo del fútbol mundial.

Bartomeu también reconoció que llevaron la negociación con discreción dado que Neymar era todavía jugador del Santos y con un contrato vigente. "Había una nota de auditoría que decía que el Barcelona había hecho un pago para una compra posterior de un activo sin decir cuál era, todo hace indicar que era Neymar", desveló. "Se intenta siempre llevar todo con la máxima discreción para que no haya filtraciones y en este caso menos, porque el jugador jugaba en el Santos y era importante que la afición no supiese que había firmado un preacuerdo con un club que no era el suyo", dejó claro al respecto.

Finalmente, el jugador recaló en Barcelona fruto de un traspaso a final de temporada y no al término del contrato del jugador con el Santos. Cabe recordar que el 'Caso Neymar 1', al que pertenecen estas declaraciones, ya está cerrado fruto del acuerdo entre FC Barcelona, Fiscalía y Abogacía del Estado que implica el pago por parte del club de 5,5 millones de euros por dos delitos de fraude fiscal, y que exonera a Bartomeu y a su predecesor Sandro Rosell.