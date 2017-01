Thomas Muller hace que habla por su pasaporte para evitar a la Prensa

Momento curioso el que se produjo en el regreso del Bayern Múnich a Alemania después de disputar en Doha (Qatar) un amistoso ante el Eupen belga. El protagonista fue Thomas Muller, quien cuestionado por su falta de gol, no dudó en utilizar su pasaporte a modo de teléfono móvil para evitar las preguntas de la Prensa en la salida del aueropuerto.

Por desgracia para él no dio el pego, la Prensa se dio cuenta y el delantero no pudo evitar sonreírse por la idea peregrina que acababa de tener.

Thomas Muller didn't want to do any interviews so he pretended that he was on the phone with his passport. 😂😂😂 pic.twitter.com/TALLiCK40J