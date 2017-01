«Lopetegui ha entrado con buen pie y volverán los éxitos»

Luis García fue un auténtico trotamundos en su carrera futbolística (jugó en quince equipos de seis países en veinte años de trayectoria) y ahora lo sigue siendo a pesar de estar ya retirado. Junto a sus funciones como embajador de la UEFA, del Liverpool y del Barcelona y las de comentarista televisivo de Sky y beIN, ahora ha descubierto una actividad más que le ha enganchado de inmediato: el golf.

De hecho, junto a otros excompañeros del Liverpool participó en el exclusivo Pro-Am de Mission Hills de Hainán (China), en el que se dieron cita numerosas figuras del mundo del deporte y el espectáculo.

¿Cómo surgió su afición por el golf?

Pues fue un poco casual. No tenía relación personal con golfistas y nunca antes le había prestado atención. Pero ante la insistencia de otros exjugadores me surgió la oportunidad de venir a este torneo y me hizo mucha ilusión. Así que me puse a ello y he estado dando clases a tope durante un mes para llegar a tiempo y por lo menos conseguir darle a la bola.

Tiene un profesor de lujo como Javier Martínez (el hermano del atleta Chema). ¿Qué es lo que más le ha sorprendido de esta disciplina?

Sobre todo cómo engancha. Puedes luchar contra tí mismo y a los deportistas nos gusta porque somos muy competitivos. Aunque no es nada fácil, voy notando la mejoría. Ahora ya le tengo mucho respeto y en el siguiente viaje a Singapur con el Liverpool ya nos hemos citado en el campo.

Tiene un profesor de lujo como Javier Martínez (el hermano del atleta Chema). ¿Qué es lo que más le ha sorprendido de esta disciplina?

Sobre todo cómo engancha. Puedes luchar contra tí mismo y a los deportistas nos gusta porque somos muy competitivos. Aunque no es nada fácil, voy notando la mejoría. Ahora ya le tengo mucho respeto y en el siguiente viaje a Singapur con el Liverpool ya nos hemos citado en el campo.

Menciona mucho a los «reds». ¿Qué le queda de su pasado en Inglaterra?

Lo que se siente en Anfield Road es impresionante. Hace ya nueve años que no juego allí (disputó 109 partidos y anotó 30 goles) y cada vez que veo un partido por la tele se me ponen los pelos de punta. Me gustaría ir con mis hijos para que vean el sentimiento de club que se vive en ese templo.

¿Qué le parece que la Premier haya quedado reducida a un duelo de banquillos?

Estamos acostumbrados al protagonismo de Mourinho y Guardiola, no me sorprende. Cuando estuvieron en España también tuvieron sus polémicas y diferencias, pero todo pasará. Ya dijo Mourinho que no conviene que se peleen entre ellos, porque entonces habrá otro equipo que se lleve la Premier. Todo se irá diluyendo poco a poco y al final todos se concentrarán en lo verdaderamente importante, que son los jugadores que salen al campo.

¿Qué le parece que la Premier haya quedado reducida a un duelo de banquillos?

Estamos acostumbrados al protagonismo de Mourinho y Guardiola, no me sorprende. Cuando estuvieron en España también tuvieron sus polémicas y diferencias, pero todo pasará. Ya dijo Mourinho que no conviene que se peleen entre ellos, porque entonces habrá otro equipo que se lleve la Premier. Todo se irá diluyendo poco a poco y al final todos se concentrarán en lo verdaderamente importante, que son los jugadores que salen al campo.

¿Y cómo ve la Liga española?

Muy bien, con varios equipos que van a optar al título: el Real Madrid, el Barcelona y el Atlético, que por lo que a mí me atañe me da mucha alegría verle una vez más ahí arriba. Ya no es un equipo sorpresa, sino que es una aspirante a todo desde el principio. Y luego, no faltarán alternativas como el Sevilla o el Villarreal.

La Champions ha arrancado de forma positiva para los españoles...

Es muy importante que todos nuestros equipos lo estén haciendolo bien, eso refuerza el tremendo respeto que nos tienen en el extranjero. Lo noto porque en mis viajes siempre me preguntan por nuestros sistemas de trabajo, academias, etc. Salen muchísimos jugadores constantemente y es una suerte para todos.

¿Esto tiene reflejo también en la selección?

Por supuesto. La selección nacional también va a seguir mejorando porque hay muchísima calidad, sólo falta recuperar la confianza que hemos tenido desde 2008. Julen Lopetegui es muy buen entrenador, aporta savia nueva y experiencia pese a no haber estado en una liga de las más potentes. Pero sabe lo que quiere y ha entrado con buen pie en el equipo. Conoce de lo que habla, ha estado ahí antes y lo importante es que le devuelva la confianza al equipo, porque el talento es indudable que lo tiene.

Hasta hace poco ha seguido en activo en los Mariners australianos. ¿Volveremos a verle de corto?

No, no a nivel profesional. Estoy retirado definitivamente. En la India y Australia tuve dos periodos casuales de volver a jugar. En la India fue porque el Atlético me pidió ir como jugador franquicia al Atlético de Kolkata y en Australia porque surgió como un reto después de un partido del «Legends» del Liverpool. Me encanta mi vida actual y ya se acabó esa etapa.