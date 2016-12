Archivan la causa que investiga la muerte de Jimmy

El titular del Juzgado de Instrucción Número 20 de Madrid ha acordado el archivo de la causa que investiga la muerte del hincha del Deportivo de La Coruña Francisco Javier Romero 'Jimmy', al argumentar que no se puede identificar a los autores de su muerte.

Fuente jurídicas han informado de que el juez Pedro Merchante Somalo ha dictado el auto de sobreseimiento provisional y archivo de la pieza separada denominada «homicidio y lesiones» para la investigación de la muerte del miembro de los Riazor Blues y de las lesiones sufridas por el otro hincha del Deportivo que fue lanzado al río Manzanares, Santiago A.

El juez ha adoptado este fallo al explicar que resulta imposible identificar a los autores materiales de la muerte como tampoco resulta creíble la versión ofrecida por el testigo protegido G303, que en su declaración en la causa de menores apuntó a cuatro personas como culpables del homicidio.

Con esta decisión, el magistrado da carpetazo a la pieza que investiga la muerte de Jimmy pero no a la causa principal en la que figuran más de un centenar de investigados por un delito de riña tumultuaria.

Las fuentes han señalado que, sobre este asunto, ha dictado auto de transformación de diligencias previas en procedimiento abreviado para las 102 personas que fueron detenidas tras la multitudinaria pelea que se produjo el 30 de noviembre de 2014 en las inmediaciones del estadio Vicente Calderón. A todos ellos les procesa por un delito de riña tumultuaria, por lo que ha dado traslado a la Fiscalía y las acusaciones para que califiquen los hechos que se les imputan.

Por otra parte, el juez ha dictado un tercer auto mediante el cual desestima todas las peticiones de nuevas pruebas solicitadas por la Fiscalía y las acusaciones, entre ellas, la petición para que declarase el testigo protegido, quien figura en el causa como imputado.

Del testigo protegido dice que no puede citarle para que comparezca porque el Juzgado de Menores número 4 de Madrid todavía no le ha levantado la protección, han indicado las fuentes. Pero añade, han precisado, que en caso de que si lo hubiera hecho, tampoco le citaría porque no ve creíble su testimonio, como ya manifestó hace meses la Audiencia Provincial de Madrid cuando absolvió al menor condenado por homicidio al considerar que su relato no era ni creíble ni veraz, sino más bien interesado y ambiguo.

De esta manera, el juez desmonta la principal prueba puesta sobre la mesa por la Policía, que siempre defendió la versión ofrecida por el testigo protegido, quien apuntó a cuatro personas como presuntos autores de la muerte de Jimmy.