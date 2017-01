Un árbitro portugués recula, choca con Danilo del Oporto... y lo expulsa

Insólito lance en el encuentro jugado por el Oporto en casa del Moreirense en los Cuartos de Final de la Copa de la Liga. El árbitro va corriendo hacia atrás de espaldas y no se apercibe de que había un jugador detrás de él: Danilo Pereira, internacional portugués del equipo en el que milita Íker Casillas.

El colegiado Luís Godinho chocó con el centrocampista y entonces saltó la sorpresa porque, de repente, le mostró la tarjeta amarilla. Como ya era la segunda en el partido, lo expulsó inmediatamente, mientras los portuenses se arremolinaban alrededor del árbitro en señal de protesta.

All kinds of hilarious. Portuguese referee, Luis Godinho sends Porto's Danilo off for - being in the way, i guess? pic.twitter.com/S2Lf1skZSD