Zlatan Ibrahimovic no es un futbolista que se caracterice por sus declaraciones medidas y sensatas sino más bien todo lo contrario. El sueco no se suele morder la lengua y ha dejado más de un titular para la polémica. Y ahora que las cosas en la Premier League comienzan a irle mejor, tampoco se ha callado y ha cargado con dureza contra los críticos que consideraban que, a sus 35 años, había llegado al Manchester United en plena cuesta abajo de su carrera.

El delantero de los «diablos rojos» tomó la palabra tras el último choque de su equipo en 2016, ante el Middlesbrough, en el que no marcó pero dio la asistencia del gol que inició la remontada del United de José Mourinho. Una buena actuación que se une a los 17 goles en sus 27 partidos con la camiseta roja y un momento perfecto para ajustar cuentas con sus críticos.

«Me da mucha energía, creedme. Me da mucha fuerza porque a ellos les pagan por decir mierda y a mí me pagan por jugar con los pies, es lo que me hace disfrutar», cargó el sueco. «Llegué a la Premier League y todos pensaban que no haría nada, pero como siempre, les he hecho comerse sus pelotas», añadió.

«2016 fue un año fantástico para mí. En el Paris Saint Germain fue asombroso y llegué al United y mis primeros seis meses han sido más que increíbles. Estoy superfeliz y me siento bien. No sé cuántos años me quedan, pero estoy disfrutando del fútbol. El United me llamaba cada año. Quería venir cuando todos pensaran que estaría acabado», presumió el sueco, que aprovechó para criticar el exceso de partidos en estas fechas navideñas.