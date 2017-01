Vandoorne: Â«No espero nada de la relaciÃ³n entre Alonso y yoÂ»

Seguramente no llegue al nivel de tensión que alcanzó la relación entre Fernando Alonso y Lewis Hamilton cuando fueron compañeros en McLaren, pero Stoffel Vandoorne, nuevo compañero de equipo del asturiano ha confesado ya en pretemporada que «no espera nada de su relación con él»

El joven piloto belga, que ocupará desde este año el volante que tenía el británico Jenson Button en McLaren, ha confesado en una entrevista publicada en Italia por 'La Gazzetta dello Sport' que del español y de Button «no he recibido exactamente consejos».

«No espero nada de la relación entre Fernando y yo. De él y de Button no he recibido exactamente consejos, pero siempre me he mantenido cerca de ellos en el circuito y los he observado tratando de tomar lo mejore de ambos. Pero yo tengo mi propio estilo», argumentó.

A sus 24 años parece que el belga tiene una fuerte personalidad, que reafirma en esta entrevista al asegurar que no quiere comparaciones con nadie: «No quiero ser Hamilton, quiero ser Vandoorne. Yo doy el máximo». «Verstappen y yo hemos llegado por caminos muy distintos. Yo empecé a correr un poco tarde, no tenía tanto dinero y no sabía dónde correr. Max lo hizo todo mucho más rápido. Me falta experiencia en los Grandes Premios, pero estoy más que preparado», aseguró.