Fue una batalla dialéctica entre dos perros viejos de la Fórmula 1, dos austriacos con poder en las que hoy en día son las mejores escuderías del campeonato y con fama de no callarse ni una. Así les fue.

Niki Lauda, director no ejecutivo de Mercedes, y Helmut Marko, asesor de Red Bull y director de su programa de jóvenes pilotos, mantuvieron una incisiva charla en el programa Sport Talk de la televisión austriaca Servus TV.

Conocidos desde hace muchísimos años, no pararon de lanzarse puyas e indirectas a cuenta de la salida de Nico Rosberg de la Fórmula 1 y del posible nombre de su sustituto. Un enfrentamiento, no ausente de ironía, en el que Lauda abrió el fuego contra su rival en las carreras:

Niki Lauda: «No te diré a quién vamos a fichar, ya que sois nuestro principal rival. Pero te puedo asegurar que todos y cada uno de los pilotos que están en F1 ha llamado. Salvo Maldonado, porque le llevó cuatro días enterarse de que Nico se había retirado. Y tus pilotos, Helmut, fueron los primeros. Es lógico que llamaran».

Helmut Marko: «Niki, tengo una cirugía de rodilla, no en la cabeza...».

Niki Lauda: «Sin embargo, hay contratos en vigor que son válidos. Y es bien conocido, Helmut, que tienes amarrados a tus pilotos hasta 2019. Antes de 2018 no tendría sentido para mí hablar con ellos, realmente. Sabes cómo se hace un contrato después de todo...».

Helmut Marko: «Tenéis un programa de jóvenes pilotos y a un gran talento como Wehrlein. Pero según nuestra información, no será él quien esté en el coche. Eso significará que no confiáis en vuestro propio programa».

Niki Lauda: «Tengo que corregirte. El programa de jóvenes pilotos es un programa junior, como has dicho. Es un programa para que los conductores jóvenes adquieran experiencia. Por supuesto podemos discutir sobre si Wehrlein está preparado o no. Pero debo mencionar que Max Verstappen estaba aparcado en Toro Rosso hasta que el ruso (Daniil Kvyat) no pilotó adecuadamente. Solo entonces le subisteis a Red Bull».

Helmut Marko: «Tenéis que hacerle a Williams un descuento de dos dígitos por el motor. Pero de acuerdo, tenéis un presupuesto de 22 millones, ya que eso es lo que Rosberg habría cobrado. Pero también tenéis que comprar un asiento a Wehrlein en un equipo que lleve un motor rival».

Niki Lauda: «Esperábamos una solución más rápida, pero las negociaciones han demostrado ser difíciles. Hay dos escenarios: fichar a un joven piloto rápido que podría dar lugar a un nuevo Verstappen o no. O fichar a un piloto experimentado. Pero aún lo estamos pensando. Es una decisión complicada, la verdad».