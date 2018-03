Voy a comenzar la columna de hoy refiriéndome a la carta abierta de la pareja de Quique Pina, donde a través de un comunicado publicado en sus redes sociales entiende que pronto se demostrará la inocencia de su compañero y que leo a través de CANAL AMARILLO. Teresa Martín lo está pasando francamente mal. El titulo de ‘Sin derecho a la presunción de inocencia’ lo dice todo. Lo está sufriendo y sobre todo él, que padece en primera persona estar privado de libertad por encontrarse en prisión preventiva. Entiendo que Teresa confíe de lleno en la inocencia de Quique y por supuesto que, como ella dice, tras la tormenta llegue la calma. De acuerdo en que los medios informativos no puedan hacer el papel de fiscal, porque si es así mal lo tienen los que se consideren periodistas que en asuntos como éste deben andar con cautela y no prejuzgar por adelantado. Escribir, como dice Teresa, es fácil, y para muchos, aun no siendo periodistas, hablar en exceso y sin conocimiento de causa mucho más. Seamos justos, y esperemos a que la justicia dictamine. Mientras tanto, la presunción de inocencia nos asiste a todos. Que nadie lo olvide.

Dicho esto centrémonos en el partido que este domingo disputarán CD Numancia y Cádiz CF en el Estadio de Los Pajaritos. Partido que para cualquier aficionado cadista, entre los que me incluyo porque sólo soy un aficionado más, con enorme cariño al club al que tanto he retransmitido en la Cadena Ser, no deja de ser lo que las televisiones han catalogado como ‘El Partidazo’ de Segunda División en la jornada que se avecina. Segundo y séptimo en la tabla se enfrentan con argumentos tan claros como que los numantinos han ganado 9 de los 12 partidos disputados en casa y el conjunto cadista es el menos batido de la categoría. Puntos de oro en un encuentro de enorme igualdad donde cualquier resultado se considerará lógico gane quien gane.

Eso sí. Los de Cervera no contarán con dos hombres importantes. Abdullah y Álvaro García, sancionados por competición, serán los grandes ausentes de la nave amarilla. En los numantinos baja de Escassi, con esguince importante en la rodilla derecha sufrido ante el Sporting la pasada jornada, que ante el Cádiz CF será el primero de los cuatro encuentros, que entienden los doctores, no podrá ser alineado. Dani Calvo, uno de los centrales habitualmente titular en el equipo de Arrasate, tampoco podrá jugar este domingo por acumulación de cartulinas amarillas. Bajas, según los entrenadores, importantes en ambas entidades.

Y Manolo Vizcaíno retoma a Santiago Pozas para el club que preside. Pozas, quien trabajó en el equipo cadista antes de marcharse a trabajar al Real Betis, asumirá el cargo de director general del Cádiz CF y será factor importante en la profesionalización de la entidad en diferentes áreas. No olvidemos que Santiago Pozas estuvo trabajando desde 2008 en el club gaditano cuatro años y que su importante labor realizada le llevó a trabajar en el conjunto bético. Y ahora, a pensar en ese encuentro del que disfrutaremos a través de la televisión. No regresar de vacío, objetivo de los cadistas en un terreno tan complicado como el de Los Pajaritos.