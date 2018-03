Duelo de colosos en Pamplona

Dicen los entendidos en meteorología que el encuentro que se debe disputar este sábado en Pamplona se celebrará sin problemas. El agua que está cayendo en las últimas horas en la capital navarra deja en el olvido la imagen que presentaba El Sadar el pasado miércoles, cuando el césped era una capa de hielo. Afortunadamente no sucederá lo de los pasados meses de diciembre y enero, cuando el Nàstic y el Valladolid se quedaron sin jugar el día señalado. Por lo tanto, el calendario cumplirá con absoluta normalidad su programación.

Dicho esto, será una oportunidad para ver qué tal se encuentran ambos equipos tras algunos partidos en los que no estuvieron a la altura de las circunstancias. Osasuna no está dando lo que de ellos se esperaba, no olvidemos que tiene uno de los presupuestos más altos de la categoría, y el Cádiz CF, aun habiendo logrado el objetivo de la permanencia mucho antes de lo esperado, ha tenido partidos en los que en, en general, no se ha visto al equipo de la primera vuelta. La afición pide algo más porque entiende que puede dar algo más y debe exigirle como mínimo disputar la fase de ascenso como la pasada temporada.

Y en ello están Cervera y sus futbolistas. El técnico, muy claro en sus manifestaciones desde su llegada a la Tacita, explica que el equipo últimamente no está como él desea. Eso sí, trabaja a diario con los suyos para rectificar cosas y tiene tiempo suficiente para enderezar la nave de un equipo que ha salido de los puestos directos de ascenso. Eso sí, sigue siendo el equipo menos batido de la categoría con tan sólo 16 goles encajados.

En lo deportivo, dejando a un lado la baja de última hora de Dani Romera, Cervera recupera para el choque de Pamplona a casi toda su plantilla, incluyendo a Álex Fernández, ya recuperado de sus molestias en el tobillo que le impidieron terminar su partido ante el Lorca. Tambíen podrá contar con Salvi, por lo que el técnico cadista podrá contar con casi todo su bloque para el choque del sábado.

Capítulo aparte merecen los guardametas, pues tanto Herrera como Cifuentes están en la lucha por conseguir el Zamora. Y que nadie se olvide que fue el meta pamplonica el que detuvo en la primera vuelta tres penaltis en Carranza, en un partido difícil de olvidar que acabaron ganando los rojillos por 0-2. Por cierto, que Xisco, que continúa lesionado, no podrá jugar este sábado ante el equipo amarillo. Por otro lado, el excadista Aridane no es titular fijo en el equipo y está teniendo muchos altibajos durante la temporada. Está claro que se trató de un buen traspaso por parte del Cádiz CF, que ingresó un dinero importante y sin su presencia el equipo es el menos goleado de la categoría.

Y no quiero terminar sin comentar lo curioso que resultará ver al Cádiz CF frente al actual líder, el Huesca, el próximo Lunes Santo. Ese encuentro ha sido fijado para esa fecha, el 26 de marzo, a las nueve de la noche. No son buenos ni el día ni la hora, aunque será la marcha de los nuestros la que determinará si tendremos o no una magnífica entrada en el estadio Ramón de Carranza en un duelo que se antoja trascendental. De momento, suerte en Pamplona, que la vamos a necesitar.