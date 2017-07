Zarza: “Sinergy cesó su actividad, pero no está disuelta”

El abogado de Sinergy, Enrique Rodríguez Zarza, ha vuelto a salir a la palestra en CANAL AMARILLO para contestar a la rueda de prensa protagonizada ayer por el presidente del Cádiz CF, Manuel Vizcaíno. El letrado granadino, entre otros temas, se ha referido al que ha marcado la actualidad del club cadista en las últimas horas. Y ese no es otro que las pruebas aparecidas de un informe de la Cámara de Comercio de Londres en el que se podía leer que Sinergy HG Limited había quedado disuelta el pasado mes de mayo.

Pues bien, relajado y tranquilo, Zarza ha explicado la situación por la que atraviesa Sinergy, “una sociedad que nació con el único activo de dedicarse al Cádiz CF”. Y lo primero que afirma lo dice bien alto, sabedor del titular que mandará en el papel o la web de turno. “Sinergy no está disuelta”. Y a continuación lo explica. “Lo que ha aparecido es una simple hoja que recoge la Cámara de Comercio de Londres que lo que significa en realidad es que Sinergy tiene la hoja registral cerrada, pero no porque la sociedad esté disuelta ni en proceso de disolución”.

En el mismo sentido, Zarza sigue explicando. “Cuando en un año no presentas cuentas, el registrado presume que no hay actividad en esa sociedad”. Y pone un ejemplo. “Si aquí en España, por poner, no presentas cuentas llegado el 30 de junio, se presume que no tienes actividad. Pero es una mera cuestión burocrática y administrativa. Y es de lo más normal que haya pasado porque en estos momentos Sinergy el único activo con el que cuenta es que está inmerso en el pleito del Cádiz CF, por lo que por razones obvias no hemos presentado actividad y el Registro Mercantil nos cerró la hoja”.

De todas formas, el abogado granadino adelanta que “si alguien se mete ahora en la web de la Cámara de Comercio verá que la hoja registral está abierta desde hace una semana con la actividad de los pleitos”.

Y en cuanto a lo del cambio de directivos de Sinergy que denunció Vizcaíno para reprochar que “todo indica que los que están ahora no son los mismos que invirtieron en el Cádiz CF”, Zarza resta importancia y señala directamente a sus contrincantes legales. “Locos por el Balón también creo recordar que ha tenido varios administradores y no pasa nada. Eso no afecta a la sociedad ni tiene problemas con la legalidad”.