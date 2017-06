… Y Ortuño habló

Habló Ortuño, Lo hizo ayer en los micrófonos de Radio Cádiz, de quien recibió el premio a mejor jugador para los oyentes. El delantero de Yecla fue la noticia en la pasada fase de ascenso al pasar a la supplencia en los partidos más importantes del campeonato. Sus 17 goles fueron vitales para jugar dos finales que él se perdió. No daba crédito. Se comportó y aportó sus minutos desde el banquillo. Pero algo tenía que decir. Y el destinatario de su mensaje era su entrenador, que también se encontraba en el acto celebrado en el Ventorrillo El Chato. Tras recibir el premio y despedirse del cadismo, Ortuño se sentó junto con Ignacio de la Varga para soltar la bomba. “Nunca hubiese jugado sin el máximo goleador” en la fase de ascenso”. Así. Sin más. Ortuño admite que ha vivido una situación “rara” y que aún hoy sigue “sin entender”.

El delantero del Cádiz Alfredo Ortuño no se mordió la lengua cuando le preguntaron sobre la situación ‘especial’ que había vivido en play off cuando partió desde el banquillo en favor de Rubén Cruz.

Y es que la lógica le puede acompañar si se atiende a las estadísticasd. Por él, goleador con 17 dianas, jugó Rubén Cruz, que no se ha estrenado en toda la Liga. “Nunca hubiese jugado sin el máximo goleador en el play off. Fuera yo u otro futbolista”. Tras soltar dicha declaración, dijo haber acatado “las decisiones del míster”.

“Se esperaba más de mí en la fase de ascenso, pero fue una decisión táctica y no hay más que respetarla. Me llevo una espinita clavada, siempre he trabajado para esto y es duro quedarte fuera. Fue una situación rara y no la termino de entender”, manifestó abiertamente.

Ortuño considera que “si hubiese tenido más minutos, estoy seguro de que hubiese tenido alguna ocasión y hubiese marcado un gol que nos hubiese dado la eliminatoria”.