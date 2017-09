Vizcaíno pone fecha a la ruptura con Pina, pero no a su mandato

Poco después de poner fecha al divorcio con Pina, Vizcaíno siguió diciendo en la Cadena Cope que no tiene porque ser él el que forme parte del pasado del Cádiz CF en cuanto llegue el final de la temporada y la extinción de los acuerdos. “Habrá que esperar al año que viene para saber quién va a estar. Pero ahora no es el momento de hablar de ofertas por mi parte o viceversa”, dijo el sevillano entre evasivas.

Aunque era un secreto a voces la separación entre el murciano y el sevillano, el presidente del Cádiz CF es partidario de arreglar las diferencias en los tribunales tal y como ayer le emplazó Pina. “Cualquier tipo de conflicto se puede arreglar en un juzgado”m acertó a decir sin miedo alguno y seguro de su verdad.

Algo ya incomodo ante tanta pregunta sobre Pina, Vizcaíno recordó que “yo sigo en la misma línea de limpiar los trapos sucios en casa y vengo como presidente del Cádiz CF y no como socio de Locos por el Balón y como las preguntas que se me hacen van sobre la sociedad pues no tengo porque hacer declaraciones”, incidía sin mucho éxito.

Porque hoy por hoy, todo circula según el ritmo que marca su socio y aunque Vizcaíno haga hincapié en “insistir en que la linea deportiva e institucional debe seguir en la línea en la que va y hay que dar ejemplo”, lo cierto es que la actualidad manda y los ataques a su persona por parte de Pina siguen estando muy frescos como para ponerse a hablar de la gestión diaria que tiene que hacer un presidente de un club.

Muchas son las medallas que se han puesto y que se han quitado. Que si el ascenso es de Vizcaíno porque Pina pegó la espantá en invierno y lo dejó solo, que si eso no es así del todo porque el murciano hizo el equipo, que si a Cervera lo trajo Vizcaíno, que no fue así porque el sevillano quería a Ferrando y al final llegó el actual entrenador del Cádiz CF bajo la opinión de Javier Manzano, un hombre traído al Cádiz CF por Pina… Cansado de todo ello, Vizcaíno volvió a irse por la tangente para no avivar un fuego que solo enciende Pina al entender que en su barco viaja la razón. “Todo lo que pasa en el Cádiz CF es del Cádiz CF, únioc que se tiene que atribuir los éxitos. Los que estamos, estamos de paso y hacemos lo que entendemos que es mejor para el Cádiz CF. Fue un ascenso del Cádiz CF. El Cádiz CF, todo es del Cádiz CF… No me voy a salir de mi discurso porque entiendo es lo mejor para el club”, insistió poco antes de repetir exactamente lo mismo sobre quien firmó a Cervera. ¿Adivinen? Sí. “El Cádiz CF”.

Presionado por las preguntas, dijo algo más y entonces sí tuvo que acordarse de Pina. “Solo tengo que agradecer a todos los que contribuyeron para que el el Cádiz CF ascendiese. Todos pusimos nuestro granito de arena, todos, incluido Pina, por supuesto”.

Tiene claro una cosa y es que no va a cambiar su discurso por muchos palos que le lleguen desde el otro lado. Entre otras cosas porque se siente muy orgulloso de lo que está consiguiendo al frente de la institución. “Voy a seguir diciendo lo que entiendo que es conveniente para el Cádiz CF y seguiré poniendo mi granito de arena. El Cádiz CF que hoy tenemos es el que soñé cuando llegué y que prometimos cuando llegamos. Y eso es lo que vale y lo que la gente quiere”.

Su camino a seguir sigue siendo claro aunque muchos del entorno lo ven negro. Porque él, aunque desconoce qué pasará, se sigue viendo al frente del Cádiz CF. “Tenemos que seguir trabajando por conseguir seguir creciendo como institución porque cuando llegamos la encontramos muy deterioradas y ahora estamos creciendo”, manifestó.

A pesar de todo lo que está soportando, Vizcaíno vende fuerza porque dice sentirse “respaldado por la afición y por la gestión realizada gracias a las personas que me han acompañado”. Igualmente, y como queriendo compararse con Pina tiró de memoria para asegurar que “la familia Vizcaíno lleva 42 años en el fútbol entre mi padre y yo. Siempre he tomado decisiones en las que he creído que era por el bien para el Cádiz CF y voy seguir haciéndolo el tiempo en el que esté y espero que sea por mucho tiempo más porque sigo con la misma ilusión de siempre”.