Vizcaíno: “La relación con las Brigadas la lleva Quique”

La relación entre Pina y Vizcaíno ha pasado por más desniveles que una montaña rusa. Por supuesto que todo parece que ya es la última y en la que ya no hay frenos y todo va hacia abajo. Sin embargo, no es aplicable la dureza que el murciano transmite en sus palabras hacia su socios con la moderación y el respeto que el sevillano profesa al murciano. Es evidente que la desconsideración con la que Pina habla de Vizcaíno invita a pensar que lo único que busca el consejero delegado del Cádiz CF es hacer descabalgar al presidente para que dé su brazo a torcer concediéndole la firma mancomunada a costa de no entregarle una cantidad que ni loco tiene pensado depositar por mucho que haya firmado en donde haya tenido que firmar.

Puede ser lógico tal vez que Vizcaíno, a sabiendas de que Pina sangra y habla por la herida, no acuda a la confrontación (al menos a la luz pública) con la misma agresividad. De hecho, Vizcaíno elogia la labor de su consejero delegado en el plano profesional cada vez que es preguntado. “A mí no me ha dolido nada de lo que hecho o dicho Pina; ni me ha defraudado porque los dos actuamos con la profesionalidad necesaria para que el club avance. Ambos somos tripulantes de un mismo barco y cada uno sabe lo que tiene que hacer; el tema personal es intrascendente para la gente”, afirmó en la tertulia de la Cadena COPE desde el Hotel Las Cortes.

Salió el asunto de las Brigadas Amarillas y el respaldo que estas brindan a Pina, que ayer dijo que Vizcaíno quiso romper con ellas, a lo que se opuso frontalmente el murciano. Hoy le ha tocado el turno a Vizcaíno. “No he intentado acabar ni con Brigadas ni con ningún tipo de colectivo. Es verdad que la relación con ellos la lleva Quique”, dijo en alusión a la mediación de Pina para que los ultras siguiesen animando. Por lo que respecta al presidente, mientras “los Brigadas, que ya se inscribieron en el registro de peñas, cumplan con la normativa, yo estaré encantando con ellos porque para mí son un elemento diferencial del Cádiz CF”.

Al presidente del Cádiz CF no le importa más de lo debido la pancarta de ‘Vizcaíno dimisión’ que con cierta regularidad suelen enseñar Brigadas Amarillas. “Me sorprenden ciertas actitudes, pero cada uno es libre de opinar mientas sea con respeto y los que piden mi dimisión tienen el mismo derecho que otros que me alaban. No me creo mejor que nadie”, zanjó.

En cuanto a la mediación de su consejero delegado para que el grupo de animación siguiera animando al equipo fue claro. “Él dio un paso adelante y no me pareció mal. Eso demuestra la buena salud de la que goza la gestión del club, cada uno en su parcela”.

Ayer dijo Pina que este proyecto es 100% suyo, algo que no puede secundar Vizcaíno, que puntualizó lo siguiente. “Este proyecto es del Cádiz CF; él dirige una parcela y yo otra. Va bien la cosa y con eso me quedo”.