Villanueva: «Está saliendo figura el portero, y eso no puede ser»

Mikel Villanueva ha sido el jugador elegido para pasar por la sala de prensa de El Rosal. El central venezolano, indiscutible para Cervera en los últimos choques ligueros, ha hablado de las recientes críticas que el entrenador amarillo hizo de su propia escuadra tras el triunfo ante el Córdoba:

“Él sabe bien de lo que habla, nosotros seguimos trabajando, acabamos de concluir dos entrenamientos fuertes, físicos, que es lo que creo que nos está costando un poco en los partidos, pero bueno, seguiremos trabajando y, como dice él, hay que dar ese paso para que no sea después tarde y podamos seguir en esta senda de victorias”.

Fue preguntado por la lesión de larga duración de José Mari: “Era un jugador importantísimo, tanto dentro del terreno de juego como en el vestuario, es una baja muy importante que se lamenta mucha, pero hay que seguir, es importante que nos apoyemos en el vestuario y la clave está en seguir trabajando fuerte”.

Villanueva reconocía que nunca ha visitado Santo Domingo, el feudo del Alcorcón, el próximo rival del Cádiz: “Cómo dijo el míster, ahora está saliendo figura el portero, y eso no puede ser, tenemos que corregir los errores que hemos cometido, no me he enfrentado a este equipo todavía (por el Alcorcón), nunca he ido a su campo, pero según lo que he escuchado es un campo muy complicado al que habrá que salir con las pilas bien puestas”.

El venezolano reconocía sentirse muy feliz con la confianza que está recibiendo últimamente de Cervera: “Me encuentro muy bien, la verdad, contento de poder aportarle cosas al equipo, contento de estar contando para el mister, que es lo importante, quiero seguir así”.

Explicaba las razones por las que cree que el Cádiz está teniendo éxito: “La clave, lo más importante de todo, es que el vestuario es excelente y estamos todos muy unidos, de hecho, nos reunimos todos fuera de las horas de trabajo y eso para mi es vital”.

No se olvidaba del Málaga, equipo al que todavía pertenece: “Ellos por allí están pendientes de mí y yo también pendiente del Málaga, aunque enfocado en el Cádiz, que es lo importante”.

Villanueva finalizaba hablando de su futuro: “No conozco muy bien lo que pueda pasar en el futuro, yo por ahora me centro en el Cádiz, que es donde estoy y donde me siento cómodo”.