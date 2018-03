Vallecas y Lorca, dos malos recuerdos para Cervera

El Cádiz CF visita este domingo Vallecas, estadio en el que Álvaro Cervera vivió uno de sus peores momentos como entrenador de la escuadra gaditana.

El 3-0 sufrido por el Cádiz CF al principio de la pasada temporada no fue un plato de buen gusto para el cadismo. Cervera lo recuerda: «El último recuerdo que tengo de Vallecas es que nos metieron tres sin despeinarse». Y señala: «Ese partido y el de esta temporada en Lorca son los dos peores recuerdos que tengo como entrenador del Cádiz CF. Aquel día fue un despropósito con jugadores que no sabían dónde jugaban y un entrenador que seguramente no sabía dónde ponerlos. Era el inicio de algo que no sabíamos dónde íbamos a llegar».

Pero aquello ya es pasado y Cervera ya piensa en la cita del próximo domingo ante el Rayo. «Es bonito jugar un partido así y ver que te sientes arropado, pero ir a Vallecas jugando lo que nos jugamos no es que sea una fiesta», asegura.

De una temporada a otra, Cervera puntualiza: «El Rayo en esencia es lo mismo, pero aquel Rayo era más irregular porque hacía un partido bueno y tres malos. Ahora es más regular, juega bien con mayor asiduidad y cuando gana lo hace porque es más superior que el contrario. Suele ser mejor que sus rivales cuando vence».