De Vallecas a Lorca; un año y dos goledas para la reflexión en el Cádiz CF

Hace justo un año, el Cádiz CF caía de manera estrepitosa en su salida al Estadio de Vallecas donde el Rayo endosaba a los amarillos una dolorosa derrota (3-0). Un partido muy pobre del equipo de Álvaro Cervera que significó un antes y un después en el inicio de temporada cadista, pues dicho partido llegó en un momento muy delicado para la escuadra gaditana del que supo reponerse con el paso de las jornadas.

Y casi 365 días después, el Cádiz CF ha vuelto a a caer por el mismo resultado y seguramente con la misma pobre imagen. De Vallecas a Lorca, escenarios distintos, mismo resultado y misma imagen.

Curiosamente, al igual que en aquel encuentro en Vallecas, esta derrota del Cádiz CF en Lorca también llega en una serie de jornadas en las que los amarillos no han sido capaces de ganar. Tres partidos y un solo empate es el bagaje cadista en este tramo de competición, similar al que por aquel entonces sumaba el Cádiz CF, cuando perdía en casa con Oviedo (0-2) y posteriormente empataba con el Girona (0-0).

Más similitudes, las reacciones y la falta de identidad del Cádiz CF. Álvaro Cevera decía tras perder hace un año ante el Rayo Vallecano que “en el fútbol se puede perder y ganar y eso es un tópico pero hay maneras, y hoy ha sido la peor de las maneras porque hemos perdido la identidad. Esperemos que sea un borrón o que el Rayo sea tan buen equipo que nos haya hecho cometer muchos errores”.

El sábado Cervera reconocía que “tras el descanso fuimos más reconocibles pero no somos el equipo que se ha visto en Lorca. No podemos perder por errores propios porque nosotros no somos ese equipo”.

Y más allá de la falta de señales que el Cádiz CF dio en ambos encuentros y las palabras, muy parecidas, del entrenador cadista, ambos choques también dejaron noticias positivas. La derrota en Vallecas supuso el debut de un jugador que se antojaría clave en la temporada cadista, José Mari. El roteño tuvo sus primeros minutos en el capital de España.

Mientras, en Lorca, Alberto Perea y Rubén Cruz aparecían al fin en las filas amarillas dejando claro que también pueden ser jugadores importantes en la actual campaña.

La goleada en Vallecas dio paso a un periodo de recuperación amarilla que dio sus frutos, y aunque la situación actual no es grave, seguro que Cervera busca aquella reacción que el equipo encontró tras perder en Madrid.