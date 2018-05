Unidad en el escenario

Lo que pase entre bambalinas ya es otra cosa, pero una vez subidos al escenario, toca unidad y cordialidad. Así de claro lo tienen los dirigentes actuales del Cádiz CF, Manuel Vizcaíno y Quique Pina, que este jueves coincidieron en la ciudad deportiva del Rosal en la barbacoa que el equipo celebró una vez terminado el entrenamiento.

Como viene siendo habitual cada vez que deja Molina de Segura (Murcia), el consejero delegado del Cádiz CF volvió a visitar a la plantilla en El Rosal. Pero esta vez, con motivo de la comida de hermandad que la primera plantilla realizó en su lugar de trabajo, coincidió con su enemigo íntimo Manuel Vizcaíno. No pasó nada más que cordialidad.

Y es que como manda el tratado de las buenas maneras, tanto uno como otro escondieron sus rencillas delante del equipo y se centraron en animarlo de cara a estos cinco últimos partidos de la temporada regular en donde está en juego la clasificación para el ‘play off’ de ascenso.

Junto a ellos también estuvo Juan Carlos Cordero, la bisagra para que todo siga unido. Aunque sea al menos de forma aparente. Porque el papel que está llevando el actual director deportivo está siendo elemental para que la sangre no llegue al río y el vestuario apenas se haya sentido dividido por la relación que mantienen, mejor dicho, que no mantienen sus dos dirigentes. Sabido es la hermandad que une a Cordero con Pina, pero en estos momentos al director deportivo del Cádiz CF lo único que le importa es el día a día y el proyecto deportivo. Tanto es así que su relación con el enemigo íntimo de su gran valedor es óptima por el bien del equipo. De hecho, no es raro ver un día cualquiera a Cordero y Vizcaíno en un entrenamiento del equipo y hablando del día a día de la gestión del club.

Lo más importante para todos es que pese a las polémicas judiciales y demás obstáculos a la armonía, en estos momentos, Pina, Cordero y Vizcaíno no tienen en mente más que dar una imagen de unidad ante los chicos para que estos se centren en la clasificación para la fase de ascenso. Ya en verano se hablará…