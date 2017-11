UD Almería-Cádiz CF: Evitar un naufragio en el Mediterráneo

Almería 0 Cádiz 0 UD Almería: René, Fran Rodríguez, Owona, Joaquín, Nano, Mandi, Rubén Alcaraz, Javi Álamo, Pozo, Fidel y Caballero. Cádiz CF: Cifuentes, Carpio, Servando, Mikel Villanueva, Lucas Bojker, Garrido, José Mari, Álex, Salvi, Álvaro García y Barral. Árbitro: Arcediano Monescillo, manchego. Incidencias: Partido correspondiente a la decimotercera jornada de LaLiga123 Estadio de los Juegos Mediterráneos.

Si es que a poco que corran una mijita más y se pongan a remar otra vez todos juntos con la misma humildad y solidaridad de siempre esto tiene que acabarse ya. Porque el Cádiz CF demostró al comienzo de la presente campaña que cuando quiere, suele poder. Empezó de categoría la Liga y fue toparse con Oviedo y meterse en un lío de dimes y diretes que no conduce más que a la desesperación y al conflicto. Y sí, se le permite a la plantilla que pueda resbalar. Nada de abroncarlos porque hayan tenido unas semanas nubladas. Ellos son los primeros en admitirlo y también ha sido los primeros en enfrentarse a los problemas con la claridad y el realismo que la entidad y su afición merecen. Las cosas no estaban saliendo bien porque, quien más quien menos, saben que no están dando todo lo que llevan dentro. Porque el de al lado se deja de ir, porque el de enfrente no colabora con el de abajo, porque el de arriba no hace lo que quiere el de fuera, porque el de fuera comienza a mirar más para fuera que para dentro… Por lo que sea. Ha habido autocrítica. Y la ha habido desde su entrenador al último de los jugadores. Nada de recelos y sí profesionalidad. Si no se juega será porque simplemente no se merece y si juega el compañero pues, como siempre, se tiene que estar con él. Compitiendo por el puesto, ¡faltaría más!, pero apoyándolo en él cuando le toca salir a defender el escudo con la cota de malla titular. ¡Ya está bien! se ha escuchado en el vestuario y ya está bien se ha respondido. Y claro, cuando todos ven el mismo error, se ve más clara la salida.

Por eso mismo a Cervera se le vio más confiado el pasado viernes en la sala de prensa del Rosal. Sabe que desde Huesca al partido ante el Rayo del pasado sábado hay un antes y un después y que se dio justo en mitad de la semana.

Se podrá perder, pero se tiene que hacer con el mismo espíritu con el que se gana.Que se ganará, eso es seguro. Y se ganará porque parece que el ‘adn’ de este Cádiz CF ha vuelto a resurgir. Resurgió pocos días después de la malísima imagen en El Alcoraz. Sobresalió ante todo un Betis de Primera y siguió dejándose ver ante todo un Rayo de Segunda el sábado pasado en Carranza.

El Cádiz CF volvió a dejarse la piel en cada balón. Los hombres de Cervera, que días antes había avinagrado su discurso dejando ver su malestar al decir que los suyos no eran capaces de llevarse los balones divididos, volvieron a ser esos hombres que llegan a la presión respaldado por otro compañero. Porque de los encuentros ante Betis y Rayo se sacaron varias lecturas positivas y eso ha devuelto al entrenador sus ganas de seguir creyendo en todos sus hombres.

Hoy ante el Almería se vuelve a poner mucho en juego. Otro tropiezo en el camino no variaría –siempre y cuando el equipo juegue como ha jugado en sus dos últimas apariciones– la confianza del vestuario en que se va a salir de esta crisis gracias al mismo trabajo que casi lo mete en Primera, pero lo que nadie puede asegurar es si el clima de Carranza podría complicarse en el caso de que los de Cervera se cuelen el próximo lunes metidos en puestos de descenso.

Nadie quiere pensar en una derrota hoy ante un Almería en horas bajas que también ve este encuentro para salir de las dudas. Los de Ramis, con los tres puntos, adelantarían al Cádiz CF y meterían en serios problemas al once gaditano que, poco a poco, va recuperando a sus mejores hombres para las batallas más importantes.