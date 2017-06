‘Top secret’ en Carranza

Alto secreto. Cero pistas. Ninguna distracción. Silencio máximo y la guardia en alto. Nada de elementos externos. Aquí no habla ni Dios. Toca trabajar y pensar solo en una cosa: el balón.

El Cádiz CF, como ya es habitual cada vez que afronta una fase de ascenso, vuelve a cerrar sus puertas. Es hora de concentrarse más si cabe y no hay espacio para nada que no sea el CD Tenerife.

Ni que decir que la ciudad deportiva del Rosal se convierte en un ‘búnker’ de aquí a, en el mejor de los casos, dos semanas. Cervera ha cerrado a cal y canto la ciudad deportiva y apenas se abrirán las puertas para la entrada de los medios de comunicación que cubrirás las ruedas de prensas oficiales tras los entrenamientos.

Cervera dio descanso a sus titulares en Valladolid consciente de que por delante les queda lo más complicado. El entrenador cadista no ha dado descanso tras la vuelta del desplazamiento a Valladolid y ya hoy han comenzado a preparar el duelo de este jueves ante el Tenerife. De hecho, otro de los puntos positivos que Cervera puede ver de haber acabado quintos en vez de cuartos es el día más que el formato de los ‘play off’ da a insulares y gaditanos.

No solo los entrenamientos serán a puerta cerrada como evidencia del secretismo que imperará de aquí al final de la temporada. Tanto jugadores como técnicos y directivos tienen prohibido hacer declaraciones a la prensa que no sean las estipuladas por el club. Así pues, no acudirán a tertulias de radio, no harán entrevistas personales, no deberán atender a prensa foránea y se limitarán a hablar en ruedas de prensa seleccionadas por el club. Del mismo modo, tanto futbolistas como directivos no podrán ir por libre y de ser así serán multados por el club tal y como ya ha pasado otras veces. De momento, y a juzgar por las actividad que algunos jugadores sigue mostrando en sus cuentas personales de twitter, el alcance de esta medida impuesta por el club no ha llegado al ámbito de las redes sociales como si pasa en otros equipos en etapas de concentración en vísperas a un encuentro o torneo. Eso sí, los mensajes de todos los jugadores a sus seguidores es el mismo: Nada importa, solo el Tenerife.