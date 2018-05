Tomeu Nadal: «El Cádiz CF tiene jugadores que marcan diferencias»

Artífice la temporada pasada del ascenso del Albacete a la categoría de plata, este curso ha vuelto a ser Tomeu Nadal el arquero del marco manchego. Tal es así que el guardameta balear no ha dado opciones a Rubén Miño, su compañero y contrincante por ocupar esa posición en las filas albaceteñas. Ni antes a Danny Carvajal, que ya no se encuentra en el equipo.

Su registro es más que positivo, ya que sólo ha encajado 31 goles en 35 encuentros disputados. Una cifra más que notable para Tomeu Nadal, aunque ‘su’ Albacete no pasa por su mejor momento en las últimas jornadas y sigue sin certificar la permanencia matemática en Segunda. «Hemos entrado en una dinámica en la que los detalles nos han ido en contra, pero no podemos alarmarnos porque los encuentros se están decidiendo los pequeños detalles en contra nuestra. Necesitamos un partido para certificar virtualmente la permanencia y con nuestro trabajo podemos ganar a cualquiera. Ahora bien, en esta categoría sabemos que no podemos desconectarnos», señala. Pero también admite: «Hemos perdido cinco puntos en los últimos cinco minutos de partido. Con ellos ya estaríamos salvados. El vestuario está dolido cuando se pierde y más de la manera en la que se está haciendo estás ultimas jornadas. Por lo tanto, hay que hacer autocrítica y mejorar este aspecto. Y para ello necesitamos que la gente nos ayude».

Sobre el Cádiz CF, rival del Albacete este domingo en el Estadio Carlos Belmonte, Tomeu Nadal señala: «El Cádiz CF tiene muy buenos jugadores y, aunque está pasando por una mala dinámica, va quinto en la clasificación». Y además añade: «Es un equipo muy trabajado, con hombres que marcan diferencias en la categoría. Será un encuentro que se decidirá por pequeños detalles».

Más allá de eso, para Tomeu Nadal sólo vale la victoria este domingo. «A día de hoy sólo pienso en ganar. Va a ser un golpe de moral para el equipo, para así encarar las últimas jornadas, ya que vamos a campos complicados. Firmo ganar el partido y dejar la permanencia virtualmente sentenciada».

En última instancia, el guardameta del Albacete puntualiza: «Esta semana puede ser importante para todos. Queremos conseguir la permanencia que es lo que todos queremos».