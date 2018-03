Teresa Martín, a Quique Pina: “Después de la tormenta siempre llega la calma”

Quique Pina acumula ya casi dos semanas en prisión preventiva desde que el pasado 31 de enero fuera detenido por un presunto delito fiscal, de blanqueo de capitales y falsedad documental en la venta de jugadores de fútbol en la denominada ‘Operación Líbero’.

Teresa Martín, la pareja del empresario murciano, ha querido salir en defensa de su marido pidiendo a través de un comunicado publicado en sus redes sociales la presunción de inocencia de Quique Pina.

Entre otras cosas, Martín explica que la familia lo está pasando muy mal y se queja de lo que ella considera un trato injusto hacia su pareja por parte de la Justicia española.

El comunicado reza de la siguiente forma:

SIN DERECHO A LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA

No es la primera vez que ocurre algo así. Lo había leído en varias ocasiones, pero ahora es muy diferente. No lo he leído en la prensa, ni en las redes sociales… Lo estoy viviendo, lo estoy sufriendo. No sólo yo, por supuesto él, que es la persona que lo está padeciendo en primera persona. Todos los que lo queremos, familiares, hijos, amigos… estamos viviendo una pesadilla, un infierno.