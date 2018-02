Suárez: “No creo que el Cádiz-Oviedo sea una final”

El asturiano Roberto Suárez fue una pieza clave en el último gran Cádiz CF. Jugó en el club amarillo entre 2002 y 2006, consiguiendo primero el ansiado ascenso a Segunda y posteriormente el mítico a Primera en Chapín. En estos momentos trabaja en el Real Oviedo, el equipo en el que jugó sus primeros años de profesional. Ha hablado del Cádiz y del Oviedo en Deportes Cope Cádiz.

Reconoce que Cádiz y Oviedo, los dos equipos que se enfrentan este sábado en Carranza, son los conjuntos que han marcado su vida futbolística: “Empecé mi carrera profesional aquí y junto con el Cádiz son los dos equipos que han marcado mi carrera de futbolista y trabajar con ellos aquí en un proyecto muy apasionante y con la capacidad de crecimiento que tiene ahora mismo el Oviedo es una gran oportunidad”.

Ve bastantes similitudes entre los momentos que están viviendo Cádiz y Oviedo: “Es el momento más estable del Real Oviedo en mucho tiempo y tiene bastante paralelismo con el Cádiz, ambos están muy asentados en el crecimiento en el fútbol profesional y me alegro porque le vaya bien a los dos clubes”.

Continúa profundizando en esta idea: “Son muy parecidos en cuanto a estabilidad, club, afición, directivos y plantilla, todo eso debe ir unido, pero en cuanto se resquebraja por algún sitio el club se pierde, creo que los dos tienen grandes posibilidades de llegar a Primera División”.

Euforia contenida en el Tartiere

Suárez explica cómo se encuentra el Oviedo tras el triunfo en el derbi ante el Sporting: “El Oviedo está en un momento de euforia contenida, provocada porque se le ha ganado al Sporting después de muchos años, pero está en un momento estable y de convicción de lo que hacen, el equipo mantiene el mismo registro juegue contra quien juegue, es un equipo competitivo, que maneja a la perfección los duelos individuales y los balones divididos, basa su éxito en ser constante y ser competitivo se dé el tipo de partido que se dé”.

Alaba la capacidad que tiene el Cádiz para ser competitivo pese a no pasar por su mejor momento de juego: “El Cádiz creo que, pese a no pasar por su mejor momento, los resultados salen, y eso es importante, creo que los dos son bloques sólidos, constantes y muy intensos y que con diferentes armas en su juego compiten al cien por cien todos los partidos, lo que les da una garantía para estar arriba hasta final de temporada”.

“Creo que tiene una plantilla bastante compensada, tiene mucha velocidad, solidez atrás y tiene un entrenador que conoce muy bien la categoría y está muy cualificado, tiene sus armas y siempre está en disposición de buscar la victoria, creo que es uno de los equipos más competitivos de la categoría”, explica sobre las características del Cádiz CF.

El partido no es una final

Cree que el Cádiz actual tiene algunas similitudes con el de Chapín: “En cuanto a esa consistencia como bloque, pero tiene diferentes armas como la velocidad, pero sí en cuanto a esa consistencia y seguridad para competir”.

Suárez concluye la entrevista en Cope Cádiz afirmando que no cree que el resultado del sábado vaya a ser definitivo: “No creo que sea una final, los dos son muy constantes y el resultado no va a cambiar nada, los dos tienen las cosas muy claras y el marcador de este choque va a dejar las cosas igual, otra cosa será el cómo manejen la derrota, pero no debería afectarles”.