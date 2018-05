Sipo: «En el Cádiz CF me trataron bien durante el mes que estuve»

Armando Sipoto Bohale Aqueriaco. Así, a simple vista, este nombre no es muy reconocido en el Ramón de Carranza. Algo más se le recuerda si hablamos de Sipo, el nombre por el que es conocido en el mundo del balompié.

El paso de Sipo por el Cádiz CF fue fugaz, tanto que apenas estuvo un mes en la capital gaditana. De julio a agosto de 2012. Llegó al Ramón de Carranza de la mano de Alberto Monteagudo, su entrenador en el Badajoz una temporada antes, pero pronto empezó a entrar en las quinielas para abandonar el equipo cadista. El motivo principal fue el cambio de normativa sub 25 para la Segunda B. Le tocaba dejas las filas del Cádiz CF.

La apuesta por el canterano Tomás y la incorporación de Bermúdez (su paso por el Cádiz CF no será especialmente recordado) motivaban el adiós de Sipo, que sólo pudo debutar en un encuentro de la Copa del Rey ante el San Roque de Lepe en el Ramón de Carranza. El club rescindía su contrato a finales de agosto y horas después se marchaba al CD Teruel.

Así empezaba una temporada caótica en el Cádiz CF. La temporada de peor recuerdo para el cadismo, un curso que sólo se pudo salvar en Sanlúcar de Barrameda en la recta final. Aquel ejercicio (2012-2013) en el que el Cádiz CF coqueteó con el descenso a Tercera y en el que en su banquillo se sentaron tres entrenadores: Alberto Monteagudo, Ramón Blanco y Raúl Agné.

Ahora, casi seis años después, los caminos de la entidad cadista y el CD Teruel vuelven a coincidir. El motivo no es otro que la eliminatoria entre campeones de Tercera para ascender a Segunda B entre el filial gaditano y el cuadro turolense.

Por esa razón, CANAL AMARILLO se pone en contacto con Sipo, que ahora entrena en Alicante y trata de recuperarse de sus problemas de rodilla.

«El tiempo que estuve en el Cádiz CF me sentí bien. Fue una pena que sólo pude estar un mes y ahí se acabara la experiencia», señala este jugador nacido hace 30 años en Alicante, aunque de padres ecuatoguineanos. De hecho fue internacional con Guinea Ecuatorial.

Y recuerda: «Alberto Monteagudo me había tenido a sus órdenes en el Badajoz, hicimos un buen papel y confió en mí para recalar en el Cádiz CF, pero la experiencia sólo duró un mes». Fue en ese momento cuando puso rumbo a Teruel, ciudad en la que estuvo hasta que pasó a las filas de Osasuna B meses después. Tres equipos de Segunda B en una misma temporada.

«Filiales como el Cádiz CF B saben asimilar la presión»

De Teruel también guarda Sipo buenos recuerdos. «En Teruel también me trataron bien, pero sólo estuve unos meses porque me fui al filial de Osasuna. Yo estuve cuando el equipo militaba en Segunda B y ahora tratarán de recuperar la categoría que en su día perdieron», asegura.

Como conocedor del CD Teruel, Sipo señala lo que puede encontrarse el Cádiz CF B en esta eliminatoria. «Pinilla es similar al Rosal en cuanto a las dimensiones. Es un terreno de juego amplio que además tiene buen césped. El filial cadista no se encontrará allí un estadio pequeño y cerrado».

Ahora bien, Sipo no duda en puntualizar: «Imagino que la afición del CD Teruel irá a Pinilla en el encuentro de vuelta. Se trata de un ‘play off’ e intentarán llevar en volandas a su equipo». Aunque añade: «Evidentemente, su afición es muy diferente a la del Cádiz CF, que está acostumbrada a retos más exigentes y tiene muchas más tablas. El Cádiz CF B seguro que no sufrirá por el ambiente en las gradas porque los canteranos de equipos como el Cádiz CF saben asimilar la presión».

Tampoco pierde de vista al Cádiz CF desde la distancia. «Estoy siguiendo al Cádiz CF esta temporada. Sin ir más lejos, el pasado lunes pude ver por televisión el encuentro ante el Zaragoza. Me quedo con el compromiso de la plantilla y con el empuje de la afición. Me hubiese gustado sentirla de cerca, pero no tuvo oportunidad», apunta.

Admirador de Salvi y Álvaro García

Y no duda en destacar lo que más le gusta de este Cádiz CF: «Me quedo con Salvi y Álvaro García. Son dos extremos sensacionales y ahí está gran parte de culpa del éxito del Cádiz CF». Sin desmerecer el trabajo de su paisano Álvaro Cervera: «Es un orgullo que un paisano esté demostrando ese potencial en el banquillo de un club de tanto prestigio. Me alegro mucho por él y por el Cádiz CF».

En última instancia, Sipo no desaprovecha la ocasión y recalca: «Al Cádiz CF siempre le desearé lo mejor. Me trataron bien durante el poco tiempo que estuve allí».