«Siempre hay que superarse, y sólo es posible con el ascenso a Primera»

Quique Pina alterna entre Murcia, Granada y Antequera, repartiendo días festivos con la familia y con el teléfono a mano ante la apertura del mercado invernal. Aún así, le queda tiempo para atender a Canal Amarillo y, tras hacer balance del sobresaliente año que termina, mirar al futuro con enorme optimismo.

Es el único responsable del Cádiz CF que habla abiertamente de ascenso a Primera. Sin exigencias, sin presiones, simplemente ciñéndose a la realidad. Si uno aspira a mejorar, clave para evolucionar en la vida, a los amarillos el pequeñísimo margen que le queda es subir a Primera.

Se impone a sí mismo la responsabilidad de culminar la hazaña y tuerce el gesto cuando piensa en la tarea que le queda por realizar en este mercado de enero: el plantel necesita refuerzos (un centrocampista y un delantero) y según su versión el presidente Manuel Vizcaíno no le ofrece los recursos económicos necesarios. ¿Por qué? No da la respuesta. Porque insiste en que a él tampoco le enseñan las cuentas.

–El balance de este año casi que no puede ser mejor.

–Es cierto. Lo único que no salió bien fue la eliminatoria ante el Tenerife, en la que el fútbol nos dio la espalda. De haber pasado, llegábamos mejor a esa final con el Getafe. Sería la perfección a un año que tras un ascenso siempre es complicado. Por eso ha sido un 2017 sobresaliente.

–Mirando al futuro, ¿cómo ve el año que comienza?

–Siempre trato de superarlo. Y sólo se puede conseguir con un ascenso, ya sea directo o por el ‘play off’. El margen de mejora es muy escaso, pero debemos tener el sueño de lograrlo. En esta categoría, en un mes se puede ir todo al garete, pero si hablamos de sueño pasa por mejorar el 2017.

-El año comenzará de la mejor forma, en Carranza y ante un recién descendido como el Granada. Un ‘grande’ al que lideró desde la presidencia en su última época en Primera.

–Es especial porque no me he enfrentando nunca a él. Además, es un partido importante porque los dos equipos estamos luchando arriba, la expectación es mayor y además es el club donde estuve siete años. Pero en cuanto empiece el encuentro, uno sólo piensa en ganar.

–Se habla de permanencia, de 50 puntos, pero usted no se corta a la hora de hablar de ascenso.

–Es que nosotros tenemos que soñar con eso. Cuando consigamos en 2018 los 14 puntos para la permanencia, seguiremos mirando hacia adelante. No será nada fácil. Pero viendo el nivel del equipo y la convicción de los jugadores, su forma de competir, se puede dar por hecho. Sí es cierto que cuanto antes mejor para disponer de un margen para buscar el ascenso o el ‘play off’. Si nos tomamos cada encuentro como una final, lo único que nos puede pasar es que el 2018 sea el año en que el Cádiz sea equipo de Primera División.