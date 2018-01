Sevilla FC – Cádiz CF (Previa) La ilusión, lo último que se pierde

Sevilla 0 Cádiz 0 Sevilla FC: Soria, Mercado, Kjaer, Lenget, Escudero, Krohn-Dehli, Franco Vázquez, N'Zonzi, Sarabia, Muriel y Nolito. Cádiz CF: Yáñez, Carpio, Servando, Villanueva, Brian, Garrido, Abdullah, Moha, Aitor, Romera y Barral. Ricardo de Burgos Bengoetxea Partido de vuelta de la eliminatoria de octavos de final de la Copa del Rey. En la ida el Sevilla ganó por cero goles a dos en Cádiz. Ramón Sánchez Pizjuán

La cosa no está fácil. El Cádiz CF va a intentar hoy en el Ramón Sánchez Pizjuán lo que sería una segunda remontada en una misma temporada en la Copa del Rey. Tras perder por cero goles a dos en la ida en Carranza, los de Cervera (que anda pachucho el hombre) visitan hoy el feudo de uno de sus rivales históricos, el Sevilla FC, para tratar de remontar con los suplentes ante un rival de Liga de Campeones.

Cervera pone por delante la Liga, pero eso no quita para que el Cádiz CF vaya a partirse la cara por darle la vuelta a la eliminatoria hoy en Sevilla. El rival llega tocado tras la dura derrota en el derbi ante el Real Betis del pasado fin de semana (3-5). Un hipotético gol tempranero del equipo amarillo pondría a la grada de Nervión muy nerviosa.

En Sevilla no están para sorpresas, para tonterías, tras un inicio liguero raro, con mal juego, pero buenos resultados. Con un entrenador cesado con el equipo quinto y en octavos de Champions. Con la elección de un entrenador italiano (Vincenzo Montella) que desconoce la liga y, sobre todo, con la primera derrota en un derbi en muchos años. En casa, y con goleada. Todos estos factores, unidos, hacen que el partido de hoy sea una auténtica final el equipo local.

Al otro lado del ring, el Cádiz CF llega sin presión y sin obligación de ganar. Los suplentes del equipo amarillo, eso sí, saben que están ante la que puede ser una de sus últimas oportunidades de reivindicarse para ponérselo más difícil a su entrenador. La de hoy en el Pizjuán es la enésima oportunidad que van a tener los Moha, Aitor, Brian o Barral para dar un golpe sobre le mesa. Y no sólo eso. El partido, además, puede servir para que Cervera regale minutos a algún canterano.

Mauro y Perea, únicas bajas

Las únicas bajas con las que cuenta Álvaro Cervera para el partido de hoy son las de Marcos Mauro y la de Perea. El central argentino cuenta con recambios de garantías, toda vez que Servando ya se ha recuperado. Peor noticia es la de Perea, que no termina de enganchar dos partidos seguidos. Tras no jugar a mal nivel en el partido de ida, el ex del Barça B se va a perder la vuelta. Una pena, porque el partido en el Pizjuán, con espacios, le venía muy bien a sus características técnicas.

Ante esta baja de Perea, Álvaro Cervera deberá elegir entre darle más minutos a Álex Fernández (que comienza a estar agotado), colocar un segundo punta (Carrillo ya está recuperado y Barral necesita minutos porque está sancionado para la Liga) o darle entrada de inicio al nuevo, a Eugeni Valderrama.

El jugador cedido hasta final de temporada por el Valencia Mestalla confesó en rueda de prensa que su posición ideal es la de media punta. Teniendo en cuenta que este es un partido “menor” para Cervera, podría darle minutos al nuevo para que vaya cogiendo la dinámica del equipo.

Destacar, por último, que Cervera ha estado trabajando durante toda la semana con varios canteranos y que alguno podría tener minutos de calidad hoy en el Sánchez Pizjuán ante el Sevilla.

El Sevilla, un mar de dudas

Para el Sevilla FC, el partido de hoy sobra del calendario. Si gana, pasará desapercibido, porque habrá hecho lo que debe. Sin embargo, si no consigue un buen resultado (aunque pase la eliminatoria), la afición se le va a echar encima.

Montella realizará varios cambios con respecto al once que ganó en la ida en Carranza. Entonces debía probar al equipo titular. Sin embargo, tras la derrota ante el Real Betis, debe ir probando cosas nuevas y reservando jugadores para el duro mes de enero que se les viene encima.

Jugadores como Soria, Mercado, Geis o Sarabia podrían ser hoy de la partida. El nuevo fichaje, Arana, un talentoso lateral izquierdo brasileño, podría debutar ante el Cádiz CF, y eso que acaba de aterrizar en Sevilla.

En definitiva, se trata de un partido trampa para el Sevilla ante un Cádiz que llega muy reforzado en liga tras la última victoria ante el Granada y que, pensando en lo que consiguió en el Villamarín hace unos meses, seguro que no descarta dar otra machada en tierras sevillanas.

Y es que, si el Cádiz le metió cinco al Betis y el Betis cinco al Sevilla, ¿por qué la machada no va a ser posible?