Un Sevilla Atlético con Carlos Fernández, pero sin Caro ni Matos

El Sevilla Atlético ya ha dado a conocer la lista de 18 convocados que estarán este sábado a las 20.00 horas en el Ramón de Carranza de cara al compromiso liguero ante el Cádiz CF, que ya anunció el viernes su lista de convocados.

Para la ocasión, el entrenador sevillista Luis García Tevenet, que no podrá estar en el banquillo al cumplir sanción tras ser expulsado ante el Sporting la semana pasada, se quedarán sin los lesionados Amo, Borja San Emeterio y Carballo. Pero no serán los únicos que no viajen, ya que el míster del Sevilla Atlético también deja en la capital andaluza a jugadores importantes como el guardameta José Antonio Caro y el lateral Matos, junto a Álex Muñoz, Núñez, Juanje, Aitor Cantalapiedra, Olvide o Genaro.

De esta manera, los 18 convocados del Sevilla Atlético son los guardametas Ondoa y Juan Soriano, además de David Carmona, Konyk, Cristian González, Lara, Berrocal, Mena, Yan Brice Eteki, Aburjania, Fede San Emeterio, Felipe Chacartegui, Curro, Boutobba, Pozo, Marc Gual, Miguel Martín y Carlos Fernández. Este último regresa a la convocatoria después de cumplir su encuentro de sanción.