Servando: “Queda mucho como para pensar en el ascenso directo”

El capitán del Cádiz CF Servando ha sido el protagonista de las tertulias de la Cadena Cope en el hotel Las Cortes de Cádiz. El defensa isleño no ha negado la ‘incomodidad’ de jugar esta jornada en lunes pero entiende que el fútbol ya no es el de antes. “Sabemos el poder que tiene la televisión; jugar un lunes.., ya me dirás si no se nos va a ser la semana larga. Intentaremos hacer lo más amena posible”, comentaba en alusión al encuentro de este Lunes Santo ante el Huesca. Un encuentro que coincidirá con procesiones. “No soy capillita, pero sí que salgo a verlas con la familia. Me gusta mucho el Nazareno de San Fernando”, contestó a modo de anécdota.

Ayer lunes pudo ver, con el permiso de su hija, algo del Huesca-Sporting. Del próximo rival del Cádiz CF, que lleva cinco jornadas sin ganar, dijo que atraviesa una “dinámica que suelen pasar casi todos los equipos. Espero que se le haga duro el partido de Carranza y que nosotros sigamos con nuestra racha”.

Y es que para Servando la Segunda es algo indescifrable dada “la tremenda igualdad que hay. Vemos que semana tras semana varía mucho la clasificación. Los de abajo no paran de apretar, y los del medio vemos que con dos o tres victorias se meten arriba”.

A sus 33 años sabe que no puede confiase ni mirar muy arriba sin antes no haber dado un paso adelante. Por eso mismo aconseja no mirar más allá del Huesca. Precisamente, esta semana se miden el segundo contra el tercero y el primero contra el cuarto, una combinación que podría dar el liderato a los cadistas. “Hay enfrentamientos directos y está en nuestra mano. Si sacamos buenos resultados nos podemos meter más arriba aún, pero si no debemos seguir trabajando porque quedará mucho aún. Son once jornadas las que quedan y evidentemente los próximos dos encuentros (ante Huesca y Rayo) son importantes; pero quedará mucho después”.

En la misma línea, Servando tiene claro que el equipo no puede pensar en objetivos muy ambiciosos sin antes no dar el do de pecho en el campo. Por eso mismo insta a sus compañeros que lo primero es lo primero y lo primero toca el lunes y se llama Huesca. “Queda mucho y mentiría si digo que estoy pensando en el ascenso directo, pero claro que lo vamos a intentar porque no somos tontos y sabemos que es lo mejor. Pero creo que lo mejor es ir pasito a pasito y no sacar pecho”, comenta reflejando la opinión de un vestuario que, sobra decirlo, quiere ascender automáticamente pero que asume que no es una tarea nada fácil. “Quedan once jornadas, 33 puntos. Vamos a lucha por estar lo más arriba posible”, asegura el isleño.

De la misma forma que dice una cosa, también dice la otra. “Si no hay ‘play off’ habrá bastante decepción. No será un fracaso porque hace cuatro años el equipo estaba donde estaba y el objetivo primordial era la permanencia. Pero claro que no meternos en ‘play off’ después de tanto tiempo arriba sería una gran decepción”.

El jugador cadista tiene claro que uno de los favoritos por todo es el Rayo. “Está en muy buena dinámica. Por el fútbol que hacen y porque les sale todo. Raúl de Tomás lo mete todo ahora. Está claro que el Rayo, junto al Sporting, han metido un ‘reprise’ como para tenerlos en cuenta”.

Servando está muy orgulloso de “servir a míster donde haga falta” aunque repite que donde “más cómodo está es como central”. En este sentido, agradece al máximo la confianza que Cervera puso en él desde su llegada al banquillo del Cádiz CF. Es tanta la fe de su entrenador, que no duda en alinear al isleño cada vez que hay un parche que poner. Como por ejemplo en Gijón, donde le tocó suplir al lesionado Carpio en el lateral derecho. “Salió bien”, recuerda de un encuentro que puso las bases para conseguir una racha de siete victorias consecutivas sin recibir goles donde le cogió a Servando formando parte del once.

A Servando le ha tocado compartir el eje de la zaga con varios compañeros, con los que se ha coordinado de igual forma de bien porque “tenemos un estilo muy identificado en el que el central lo asume perfectamente y le es bastante fácil jugar con cualquier compañero. A la vista está que entre quien entre en esa posición el equipo no se resiente”.

En los últimos encuentros Cervera está criticando la labor defensiva del equipo. Este descontento no coge desprevenido a Servando porque “antes de decirlo públicamemte nos lo dice a nosotros. Quieras o no es un toque que nos da para que nadie se duerma”.

Un ejemplo claro de las concesiones que ha dado este Cádiz CF ocurrió el pasado sábado en León, donde Cifuentes fue decisivo para mantener el 0-1. “La primera parte la controlamos bastante bien y sin ocasiones de ellos. Ya en la segunda dimos un paso adelante y hacemos el gol; es a partir de ahí cuando pasamos unos minutos malos porque no sabemos si buscar el segundo o guardar la ropa y dudamos. Sabíamos que la Cultural hacía muchos goles y que crea muchas ocasiones. Gracias a Cifuentes sumamos los tres puntos pero buneo, para eso esta el ‘viejete’…”, dijo con cariño.

Su último gol fue el que dio la victoria en Carnavales ante el Oviedo, equipo con el que descendió a Tercera. Aunque respeta a la escuadra asturiana, tenía claro que había que celebrarlo. “¿Cómo para no? ¡Con lo que nos ha hecho sufrir el Oviedo!, exclama el isleño, un defensa que piensa que el Cádiz CF debería “hacer más daño en los balones parados”.