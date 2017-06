El Cádiz CF comienza «un sueño con las ideas muy claras»

Dos días para que arranque “un sueño”, poco más de 48 horas para que el Cádiz CF vuelva a pelear por otro ascenso apenas un año después del logrado en Alicante. Una vuelta o un vistazo por el vestuario amarillo denota la enorme ilusión que despierta jugar este ‘play off’ de ascenso a Primera División. Palabras mayores para un equipo hecho para la permanencia.

Uno de los capitanes de la nave amarilla, Servando Sánchez, deja atrás todo lo que se ha vivido durante la temporada y prefiere centrarse en lo que viene, que no es poco. “El ‘play off’ es otra historia, a principios de temporada nadie pensaba que fuéramos a llegar hasta aquí y lo que tengo claro es que llegamos bien y con las ideas claras. ¿El físico? Se sobrepone con corazón, con ganas y con actitud”, apunta el central cadista.

Servando recuerda que “la temporada ha sido de ensueño y vamos a afrontar la fase de ascenso de la mejor forma que sabemos, la cual la sabemos hacer muy bien. Llevamos muchísimo tiempo sabiendo cómo encarar todos los partidos. El míster no se anda con chiquitas y nos deja claro qué sabemos hacer y qué no debemos hacer. De eso se trata el tener las ideas claras”.

La clave de la eliminatoria radica en la concentración durante los dos partidos. “Son 180 minutos y los detalles son fundamentales. Sobre todo no cometer errores. Más que en aciertos, va a estar en no cometer errores”. Importante también no encajar como local. “Sobre todo por el valor que tienen fuera de casa los goles. La clasificación del Tenerife le hace partir con ventaja en caso de empate, pero queremos seguir siendo un equipo fuerte, defensivamente ordenado y a partir de ahí sacar nuestras virtudes”.

Del equipo canario el defensa sostiene que “es un rival peligrosísimo. Es verdad que tienen números parecidos a nosotros, pero el estilo es diferente. Será un partido muy competitivo, con un rigor táctico muy fuerte. Somos equipos bastantes igualados y será una eliminatoria muy bonita”.

El jueves volverá a tener enfrente a su hermano, también central, Germán Sánchez. Hermanos fuera del campo pero ni siquiera primos dentro. “Pocas veces solemos hablar de fútbol. Hablamos de otras cosas. Somos profesionales y solo quiero que gane el Cádiz, que pase la eliminatoria el Cádiz y el tema familiar queda totalmente al margen”.