Santamaría: “Somos una banda, sí, pero mi banda preferida”

A. C.,

Por A. C., 22:39 h.

Uno de los jugadores que recibió el cariño de los aficionados en el regreso a El Rosal fue Gorka Santamaría, que con toda seguridad no seguirá vistiendo de amarillo al cumplirse este 30 de junio su contrato de cesión con el conjunto gaditano, al que llegó procedente del Athletic de Bilbao.

El delantero aprovechó su cuenta en twitter para mandar un mensaje cariñoso a la afición y declarar lo cómodo que se ha encontrado este año en Cádiz pese a que no ha jugado todo lo que deseaba. «Gracias, gracias y mil gracias. A la ciudad, a la afición pero sobre todo a cada componente del equipo que me han hecho sentir como en casa y han sido mi familia durante esta temporada. Terminar la temporada con un abrazo de cada uno y que te digan que puedes contar con ellos siempre que quieras no tiene precio”.

El joven jugador hiz alusión a las declaraciones del pasado domingo que realizaba José Mari, que calificó cariñosamente al equipo amarillo como de banda. “Somos una banda, sí, pero sois mi banda preferida y sois los mejores», publicó el delantero que ha marcado dos tantos en Liga dentro de los 18 partidos en los que ha participado. su futuro se desconoce de momento ya que también acaba contraro con el club de San Mamés.