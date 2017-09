Salvi, el único que se escapa de una larga lista de bajas

Salvi Sánchez será el único de las bajas que acumula Cervera que podrá llegar al encuentro de este domingo entre el Real Oviedo y el Cádiz CF. El sanluqueño “no jugaría en condiciones normales”, tal y como ha reconocido el entrenador amarillo, sin embargo el amplio número de ausencias que tiene el conjunto cadista hacen que su participación en el Tartiere sea necesaria.

El futbolista de Sanlúcar “metió el pie en un hoyo del campo, pero creo que llegará. Si recuperamos a Salvi vamos justos en la convocatoria”.

El míster ha confirmado la lista de bajas que adelantaba ayer Canal Amarillo. Rubén Cruz, Alvarito, Sankaré, Marcos Mauro, Perea, Romera y José Mari. Hasta siete bajas confirmadas para el encuentro de esta jornada, aunque como ha explicado Cervera el único que está verdaderamente lesionado es Rubén Cruz.

Los motivos de estas ausencias son diversos y Cervera los achaca también a la mala suerte. “Es un poco de todo. Tenemos los casos de José Mari que es un golpe. Sankaré por una operación. Alvarito por el golpe. Romera es muscular. Cruz también. El tema del campo que no ha llegado a estar bien, tanto en Carranza como aquí en el Rosal. No estamos acostumbrados a jugar tantos partidos en seis días. Se ha juntado todo. No somos un equipo de muchas lesiones, pero nos han venido así y espero que pase pronto”.

“La exigencia sigue siendo máxima”

A pesar de las bajas, Cervera no se excusa en ellas y va a por todas a Oviedo. “Todos los partidos en Segunda son difíciles, por eso necesitamos a todos los jugadores bien porque nosotros intentamos llevarlo todo al límite. La exigencia sigue siendo máxima, nosotros no miramos dentro del vestuario si nos falta Alvarito o José Mari. Fichamos a jugadores para que pudieran competir dentro del equipo no para jugar si falta otro”.

Eso si, el técnico espera que esta lista de ausencias no continúe durante mucho tiempo. “Si se alargara en el tiempo el equipo se resentiría seguro. Hemos hecho una plantilla para tener más cantidad y calidad”.