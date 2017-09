Salvi: «Tenía claro que me quedaba en el Cádiz CF si no pagaban la cláusula»

Salvador Sánchez Ponce ‘Salvi‘ se ha convertido ya en uno de los veteranos de este Cádiz CF. Aunque sólo cuenta con 26 años, el veloz extremo derecho afronta su tercera temporada como cadista después de un incierto periodo estival en el que la rumorología le ha colocado lejos del Ramón de Carranza. Bien es cierto que ofertas no faltaron, pero el dinero de la cláusula de rescisión no se abonó y el jugador sigue defendiendo la elástica gaditana. Para tranquilidad de Cervera (su fiel defensor) y orgullo del cadismo, que goza con su maravilloso inicio de temporada.

Natural de Sanlúcar de Barrameda, Salvi se formó en las categorías inferiores del Atlético Sanluqueño antes de dar el salto a la cantera del Sevilla FC, militando con el Sevilla C en Tercera, con alguna presencia testimonial con el Sevilla Atlético en Segunda B.

Después le tocó regresar al Palmar, donde brilló en su primera temporada y sufrió en la segunda. De ahí pasó al Villanovense, su última escala antes de aterrizar en la Tacita de Plata. En el Carranza logró subir a Segunda y hacerse importante en la LFP. Ahora sigue en el punto de mira de muchos clubes, pero él ya ha dado un paso al frente: será cadista (salvo imprevisto) hasta junio de 2022. Genio y figura.

–Después de un inicio espectacular de temporada, tanto a nivel individual como colectivo, ¿cómo se siente defendiendo una temporada más la zamarra del Cádiz CF?

–Bastante contento e ilusionado, con las mismas ganas o más que el curso pasado para demostrar que este Cádiz CF puede estar ahí. Para ello es necesario seguir con estas ideas y esta filosofía de juego. Se puede decir que me encuentro muy bien anímica y físicamente, que estoy muy feliz en el Cádiz CF y para mí es un orgullo pertenecer a esta familia.

–¿Invita este arranque a pensar en objetivos mayores que la permanencia?

–En absoluto. Pensar en algo más es equivocarse. Acertar es conseguir cuanto antes los 50 puntos y el equipo está capacitado para ello. Ahora es lo primordial para todos, pues no podemos perder de vista que el Cádiz CF se ha llevado unos años bastante mal en Segunda B, se está recuperando ahora y cuanto antes hay que conseguir esa cifra. Luego llegará todo lo que tenga que llegar. Sin prisas. Ahora pensamos en Lorca.

–¿Puede pasar factura en algún momento la batalla entre Pina y Vizcaíno?

–Lo bueno de esta plantilla es que nos abstenemos en temas burocráticos. Son asuntos ajenos a nosotros, es cosa del club y nosotros tenemos que dedicarnos a lo que sabemos, que es jugar cada fin de semana. Creo que somos expertos e inteligentes para tratar así el asunto. Es lo mejor.

–¿Qué tiene este Cádiz CF que no tenga el de la temporada pasada?

–No es tener o no tener, se trata de haber mejorado en muchas cosas desde la campaña pasada. Ahí está la clave y hay que seguir así. Sin ir más lejos, los jugadores nuevos se están adaptando bastante bien y están entrando en el equipo, lo hacen con buenas sensaciones. Es el camino a seguir.

–¿Y qué cuota de protagonismo tiene Álvaro Cervera en esta mejoría?

–Muchísima. Álvaro Cervera es parte primordial en el éxito de este Cádiz CF.

–¿También es clave para Salvi?

–Evidentemente. El míster ha sido siempre muy importante en mi carrera y me ha hecho cambiar en muchos aspectos, tanto dentro como fuera del terreno de juego. Su influencia ha sido determinante para que yo continúe aquí.

–Por cierto, ¿dónde prefiere que le coloque sobre el terreno de juego?

–Estoy abierto a todo lo que me manda, aquí lo importante es tener minutos y ayudar al equipo. Si tengo que jugar en la banda izquierda lo hago perfectamente, en la mediapunta igual y también en la derecha. No me siento incómodo en ninguna de las tres posiciones. Se trata de jugar y apoyar al Cádiz CF.

–Será una gozada que un delantero como David Barral esté ahora ahí para rematar sus centros…

–Así es. Barral ha demostrado que en el área es un gran rematador, que va genial con la cabeza y eso nos da la vida a los extremos. La temporada pasada ya tuvimos otro buen delantero como Ortuño, que marcó muchísimos goles y lo aprovechamos. Siempre es un punto a favor contar con jugadores de ese nivel. Así luce nuestro trabajo mucho más.

–Y si Barral remata los balones, qué decir de la compenetración con Álvaro García, ¿verdad?

–Es un lujo jugar con él en el mismo equipo. Álvaro García y yo nos entendemos a la perfección sobre el césped, sabemos cuándo tenemos que correr y cuándo no debemos hacerlo. Es muy importante esa compenetración. Pero lo mismo digo cuando juegan Aitor, Nico…

–Llegaron ofertas por ambos. ¿Se vio en algún momento fuera del Cádiz CF?

–Bueno… A ver, ofertas siempre han llegado pero lo mejor es que siempre tuve los pies en el suelo. Hablé con Juan Carlos Cordero este verano un par de veces, con él directamente, y por mi parte estuvo todo muy claro: me iba si se pagaba la cláusula. Si no se pagaba, no me iba. Supe desde el primer momento que tenía que entrenar a tope y debía hacerme un hueco y demostrar quién era yo. En mis planes no estaba relajarme. Ahora bien, si me hubiese tenido que ir, pues así hubiese sido pero el club decidió que me quedara y ahora tengo que dar la cara por el Cádiz CF.

–La del Getafe al cierre del mercado fue la oferta que más revuelo causó. ¿Recibió muchas más durante el verano?

–No soy nadie para decir las ofertas que tuve, pero sí es verdad que fueron varias. Eso ya forma parte del pasado y ahora lo importante es que estoy muy contento y orgulloso en mi casa, con unas ganas enormes de crecer. Poder demostrar en Cádiz ante 15.000 personas cada 15 días lo que soy capaz de hacer sobre el rectángulo de juego es ahora lo más importante.

–¿Se imagina en el Cádiz CF hasta que cuelgue las botas?

–En el fútbol todo puede pasar y nadie sabe si me puedo quedar aquí toda la vida. Todo es posible. Es imposible saberlo. Lo que sí puedo asegurar es que sería un privilegio defender toda mi vida la camiseta del Cádiz CF, sea en la categoría que sea.

–¿Cuáles son sus objetivos a corto y largo plazo?

–A corto plazo espero mejorar mis estadísticas de la temporada pasada. A largo plazo mi sueño es jugar con el Cádiz CF en Primera.