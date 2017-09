Salvi: “No hemos tenido un buen día de cara a puerta”

Salvi, uno de los mejores jugadores del Cádiz CF en el choque ante el Oviedo, resumía lo que fue la primera derrota amarilla en los micrófonos de Movistar.

“Queríamos ganar y no ha podido ser así. Hemos puesto nuestras armas pero no ha sido un buen día cara a puerta. Hemos trabajado mucho y al final nos vamos con una derrota de Oviedo”.

Salvi tuvo el gol del empate al final en un lanzamiento a balón parado que desvió la barrera a un saque de esquina que no señaló el colegiado. “El gol de falta iba dentro y han tocado en la barrera. Al árbitro hay que respetarlo y si me ha enseñado la amarilla me la he merecido por protestar”.

El sanluqueño se lamentaba de un encuentro en el que los amarillos no estuvieron finos en ataque. “El equipo ha estado bien, hemos tenido ocasiones, aunque no muy claras. Hemos luchado ante un rival muy importante. El equipo sigue con la misma manera de trabajar”.