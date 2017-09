Salvi: «No hay mejor sitio que Cádiz para seguir creciendo»

Salvador Sánchez ‘Salvi’ también ha renovado con el Cádiz CF. El extremo sanluqueño ha sido una de las mas agradables sorpresas de este inicio de temporada por su gran rendimiento. Aquí sus palabras:

“Hice un gran año en el Villanovense, firmé en un proyecto ilusionante como el del Cádiz CF. Hice una gran campaña con el ascenso a Segunda y en mi primera temporada acabé contento tras un año de humildad y sacrificio”.

“El club ha apostado mucho por mí. Me da tranquilidad renovar para seguir trabajando”.

A todo futbolista que le preguntes te dice que jugar en Primera con el Cádiz CF tiene que ser lo más bonito del mundo. Si en un futuro el club y yo consideramos cambiar de aires pues se considerará. El objetivo primordial del Cádiz CF es salvar la categoría. Tenemos que ir creciendo tanto club como jugadores”.

“He hablado muchas veces con Cordero. Si alguien pagaba la cláusula me iba, pero yo siempre he tenido los pies en el suelo. Estoy muy contento en Cádiz, los niños en el colegio, la familia creciendo. No hay mejor sitio que el Cádiz para seguir creciendo”.