Salvi mantiene la fe: «Vamos a dar lata hasta el final»

Salvi Sánchez reconocía que el choque ante el Sporting fue “muy igualado”. El sanluqueño lamentaba no haber conseguido la victoria ya que “el punto no sabe a nada, lo hemos dado todo para ganar. Hemos vuelto a ver el Cádiz que queremos ser y lo hemos intentado hasta el final pero a veces la pelota no quiere entrar. Ellos han generado poco, pero debemos seguir así porque hemos hecho un gran partido y quedan seis partidos y a seguir peleando”, dijo.

Cuestionado por la lucha por el ascenso directo a Primera, el extremo cadista destacaba que “hay que pensar en el próximo partido. Pensar más allá es equivocarse, estoy seguro de que daremos la lata hasta final. Era un partido para ver si el equipo estaba capacitado para pelear por los primeros puestos, pero la pelota no ha entrado. Nuestras ocasiones han sido más claras y hay que quedarse con lo bueno”.

Sobre su lesión reconoció que “se me torció el tobillo y a recuperarme. Con un pequeño esguince se puede jugar, ahora a recuperarme”, concluía.